Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom

Iznimno tanki dizajn za pripremu svih vaših omiljenih jela sa stilom. Od kuhanja na radnoj površini do održavanja temperature lonaca za stolom, Philips indukcijska ploča serije 5000 nudi 10 razina topline do 2000 W i 8 unaprijed postavljenih programa za svestranu pripremu jela.