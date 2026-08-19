HD5850/90
Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
Iznimno tanki dizajn za pripremu svih vaših omiljenih jela sa stilom. Od kuhanja na radnoj površini do održavanja temperature lonaca za stolom, Philips indukcijska ploča serije 5000 nudi 10 razina topline do 2000 W i 8 unaprijed postavljenih programa za svestranu pripremu jela.
Snažne radne značajke s razinama topline do 2000 W
Brzo postavljanje. Jednostavno kuhanje. Lako čišćenje.
Svestrano kuhanje: 8 programa, od krčkanja do prženja
Sigurnija kuhinja s automatskim isključivanjem i zaključavanjem za djecu
Kuhajte na svoj način uz pouzdane radne značajke, u profinjenom, iznimno tankom dizajnu od samo 41 mm
Samo priključite indukcijsko kuhalo i spremni ste za kuhanje.
Vrhunska svestranost s 10 razina zagrijavanja - savršeno za sve, od nježnog zagrijavanja do pečenja na visokoj temperaturi.
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