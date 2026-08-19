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Sve serije

  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom
  • Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom

Indukcijska ploča serije 5000Philips indukcijska ploča serije 5000

HD5850/90

Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom

Iznimno tanki dizajn za pripremu svih vaših omiljenih jela sa stilom. Od kuhanja na radnoj površini do održavanja temperature lonaca za stolom, Philips indukcijska ploča serije 5000 nudi 10 razina topline do 2000 W i 8 unaprijed postavljenih programa za svestranu pripremu jela.

Pogledajte sve prednosti

Prekrasan dizajn, izrađen za vrhunske rezultate

Iznimno tanka za snažno kuhanje sa stilom

  • Snažne radne značajke s razinama topline do 2000 W

  • Brzo postavljanje. Jednostavno kuhanje. Lako čišćenje.

  • Svestrano kuhanje: 8 programa, od krčkanja do prženja

  • Sigurnija kuhinja s automatskim isključivanjem i zaključavanjem za djecu

Profinjeni, iznimno tanki dizajn

Profinjeni, iznimno tanki dizajn

Kuhajte na svoj način uz pouzdane radne značajke, u profinjenom, iznimno tankom dizajnu od samo 41 mm

Trenutačno postavljanje

Trenutačno postavljanje

Samo priključite indukcijsko kuhalo i spremni ste za kuhanje.

Precizna kontrola od krčkanja do pečenja s 10 razina topline

Precizna kontrola od krčkanja do pečenja s 10 razina topline

Vrhunska svestranost s 10 razina zagrijavanja - savršeno za sve, od nježnog zagrijavanja do pečenja na visokoj temperaturi.

Tehničke specifikacije

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