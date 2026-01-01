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  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru

Indukcijska ploča serije 3000Philips indukcijska ploča serije 3000

HD5830/90

Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru
Od kuhinje do stola, kuhajte na svoj način s Philips indukcijskom pločom serije 3000. S 8 snažnih razina topline do 2000 W i 4 praktične postavke, osigurava jednostavno i pouzdano kuhanje u svakoj kuhinji.
Pogledajte sve prednosti

Jednostavno kuhanje, pouzdane performanse, u svakoj kuhinji

Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru

  • Snažne radne značajke s razinama topline do 2000 W

  • Brzo postavljanje. Jednostavno kuhanje. Lako čišćenje.

  • Kuhajte na svoj način: 4 postavke, od juha do stirfry

  • Sigurnija kuhinja s automatskim isključivanjem i zaštitom za djecu

Trenutačno postavljanje

Trenutačno postavljanje

Samo priključite indukcijsko kuhalo i spremni ste za kuhanje.

Precizna kontrola s 8 razina zagrijavanja

Precizna kontrola s 8 razina zagrijavanja

Prilagodite svakodnevno kuhanje svojim specifičnim potrebama zahvaljujući 8 podesivih razina snage i temperature. Od laganog krčkanja do brzog ključanja, uživajte u preciznoj kontroli za ukusne i hranjive obroke.

4 intuitivna programa kuhanja za svakodnevne obroke

4 intuitivna programa kuhanja za svakodnevne obroke

Započnite brzo i kuhajte na svoj način s 4 unaprijed postavljena programa za kuhanje: ključanje, stiryfry, juha i niska temperatura.

Tehničke specifikacije

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