2 godine jamstva
HD5830/90
Snažne radne značajke s razinama topline do 2000 W
Brzo postavljanje. Jednostavno kuhanje. Lako čišćenje.
Kuhajte na svoj način: 4 postavke, od juha do stirfry
Sigurnija kuhinja s automatskim isključivanjem i zaštitom za djecu
Samo priključite indukcijsko kuhalo i spremni ste za kuhanje.
Prilagodite svakodnevno kuhanje svojim specifičnim potrebama zahvaljujući 8 podesivih razina snage i temperature. Od laganog krčkanja do brzog ključanja, uživajte u preciznoj kontroli za ukusne i hranjive obroke.
Započnite brzo i kuhajte na svoj način s 4 unaprijed postavljena programa za kuhanje: ključanje, stiryfry, juha i niska temperatura.
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