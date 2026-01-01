Uštedite prostor, kuhajte u svakom kuhinjskom prostoru

Od kuhinje do stola, kuhajte na svoj način s Philips indukcijskom pločom serije 3000. S 8 snažnih razina topline do 2000 W i 4 praktične postavke, osigurava jednostavno i pouzdano kuhanje u svakoj kuhinji.