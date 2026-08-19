Obustavljeno
HD5407/60
Okus ručno pripremljene kave iz filtra, od 1988.
Aparat za kavu Café Gourmet tvrtke Philips osigurava optimalno izvlačenje kave bogate arome i punog okusa zahvaljujući visokoj temperaturi kuhanja jedinstvenog sustava Boil and Brew koja doseže 93 °C ili više.
Sa staklenim vrčem
Sustav Boil and Brew
Crna
Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.
Aparat za kavu tvrtke Philips ima jedinstveni sustav Boil and Brew za kuhanje i pripremanje kave. Voda se prvo prokuhava, a zatim prolazi kroz mljevenu kavu. Zbog temperature pripravljanja napitka od 93 °C i više, postiže se najbogatiji okus i osigurava vrhunska aroma vaše kave iz filtra.
Nakon kuhanja kave grijaća ploča održava temperaturu kave, za vruću i ukusnu kavu.
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