Sustav Boil and Brew za vrhunsku aromu i okus

Aparat za kavu tvrtke Philips ima jedinstveni sustav Boil and Brew za kuhanje i pripremanje kave. Voda se prvo prokuhava, a zatim prolazi kroz mljevenu kavu. Zbog temperature pripravljanja napitka od 93 °C i više, postiže se najbogatiji okus i osigurava vrhunska aroma vaše kave iz filtra.