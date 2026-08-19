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  • Standard Product Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60
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  • Product in Use Photo Philips Café Gourmet Coffee maker
  • Packaging photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60
  • Standard Product Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60
  • Main in-use photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Front Product Photo Philips Café Gourmet Coffee maker HD5407/60
  • Product Detail Photograph Philips Café Gourmet Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Café Gourmet Coffee maker
  • Packaging photograph Philips CafÃ© Gourmet Coffee maker HD5407/60

Obustavljeno

Café GourmetAparat za kavu

HD5407/60

Okus ručno pripremljene kave iz filtra, od 1988.

Aparat za kavu Café Gourmet tvrtke Philips osigurava optimalno izvlačenje kave bogate arome i punog okusa zahvaljujući visokoj temperaturi kuhanja jedinstvenog sustava Boil and Brew koja doseže 93 °C ili više.

Pogledajte sve prednosti

uz aparat za kavu Café Gourmet tvrtke Philips

Okus ručno pripremljene kave iz filtra, od 1988.

  • Sa staklenim vrčem

  • Sustav Boil and Brew

  • Crna

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.

Sustav Boil and Brew za vrhunsku aromu i okus

Sustav Boil and Brew za vrhunsku aromu i okus

Aparat za kavu tvrtke Philips ima jedinstveni sustav Boil and Brew za kuhanje i pripremanje kave. Voda se prvo prokuhava, a zatim prolazi kroz mljevenu kavu. Zbog temperature pripravljanja napitka od 93 °C i više, postiže se najbogatiji okus i osigurava vrhunska aroma vaše kave iz filtra.

Održavajte kavu krućom nakon kuhanja

Održavajte kavu krućom nakon kuhanja

Nakon kuhanja kave grijaća ploča održava temperaturu kave, za vruću i ukusnu kavu.

Tehničke specifikacije

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