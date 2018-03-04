ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut

Obustavljeno

Daily CollectionToster

HD4825/90

4.5
| (19) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod
Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
Ovaj kompaktni toster omogućava uživanje u odličnom tostu, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut. Ima produženu platformu za zagrijavanje koja osigurava ravnomjernije tostiranje, funkciju odmrzavanja za tostiranje zamrznutog kruha i prilagodljivu kontrolu prepečenosti sukladno vašim željama.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan metalni dizajn

Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut

  • Metal

  • Kompaktno

Produžena platforma za zagrijavanje

Produžena platforma za zagrijavanje osigurava ravnomjerniju prepečenost tosta.

Odmrzavanje i tostiranje kruha izravno iz zamrzivača

Odmrzavanje i tostiranje kruha izravno iz zamrzivača

Odmrzavanje i tostiranje kruha izravno iz zamrzivača.

Prilagodljiva kontrola prepečenosti za individualne želje

Prilagodljiva kontrola prepečenosti za individualne želje

Prilagodljiva kontrola prepečenosti za individualne želje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

19

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

04/03/2018

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobre

Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

06/12/2020

Magyarország

Magyarország

A tökéletes pirítós titka

Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Sok szempontból jó választás

Szép design, kis méretű, így kis helyen is elfér. Megbízható műkődés.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi