2 godine jamstva
Obustavljeno
Metal
Kompaktno
Produžena platforma za zagrijavanje osigurava ravnomjerniju prepečenost tosta.
Odmrzavanje i tostiranje kruha izravno iz zamrzivača.
Prilagodljiva kontrola prepečenosti za individualne želje.
4.5
od 5
19
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jerko
04/03/2018
Slovensko
Veľmi dobre
Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
mami68
06/12/2020
Magyarország
A tökéletes pirítós titka
Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Bianca21
18/10/2019
Magyarország
Sok szempontból jó választás
Szép design, kis méretű, így kis helyen is elfér. Megbízható műkődés.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító