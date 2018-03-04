ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
  • Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut

Obustavljeno

Daily CollectionToster

HD4825/00

4
| (6) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut
Ovaj kompaktni toster omogućava uživanje u odličnom tostu, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut. Ima produženu platformu za zagrijavanje koja osigurava ravnomjernije tostiranje, funkciju odmrzavanja za tostiranje zamrznutog kruha i prilagodljivu kontrolu prepečenosti sukladno vašim željama.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan metalni dizajn

Odličan tost, bez obzira na to je li kruh svjež ili zamrznut

  • Metal

  • Kompaktno

Produžena platforma za zagrijavanje

Produžena platforma za zagrijavanje

Produžena platforma za zagrijavanje osigurava ravnomjerniju prepečenost tosta.

Odmrzavanje i tostiranje kruha izravno iz zamrzivača

Odmrzavanje i tostiranje kruha izravno iz zamrzivača

Odmrzavanje i tostiranje kruha izravno iz zamrzivača.

Prilagodljiva kontrola prepečenosti za individualne želje

Prilagodljiva kontrola prepečenosti za individualne želje

Prilagodljiva kontrola prepečenosti za individualne želje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

6

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

04/03/2018

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobre

Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

21/03/2020

България

България

Provjereni kupac

Продуктът е чудесен!

Харесвам дизайна! Компактен е! Цеетово ми допада!!

Prednosti

Компактен и с добър дизайн

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD4825/90 Тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD4825/90 Тостер

21/01/2020

България

България

Provjereni kupac

Чудесен уред

Перфектна и равномерна работа, изчистен дизайн и функционален.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD4825/90 Тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD4825/90 Тостер

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi