2 godine jamstva
Obustavljeno
Metal
Kompaktno
Produžena platforma za zagrijavanje osigurava ravnomjerniju prepečenost tosta.
Odmrzavanje i tostiranje kruha izravno iz zamrzivača.
Prilagodljiva kontrola prepečenosti za individualne želje.
4.0
od 5
6
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jerko
04/03/2018
Slovensko
Veľmi dobre
Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Nezi
21/03/2020
България
Provjereni kupac
Продуктът е чудесен!
Харесвам дизайна! Компактен е! Цеетово ми допада!!
Prednosti
Компактен и с добър дизайн
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Лъки
21/01/2020
България
Provjereni kupac
Чудесен уред
Перфектна и равномерна работа, изчистен дизайн и функционален.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD4825/90 Тостер