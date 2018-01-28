ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
  • Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora

Obustavljeno

Multicooker

HD4749/70

4.7
| (587) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora
Novi višenamjenski aparati za kuhanje Multicooker tvrtke Philips imaju pametne kontrole temperature i više od 22 unaprijed konfigurirane postavke koje omogućuju jednostavnu pripremu omiljenih jela bez nadzora. Posuda obložena keramikom s vanjskim drškama i odvojivim unutarnjim poklopcem pruža veću praktičnost.
Pogledajte sve prednosti

MyRecipe za jednostavno ponavljanje omiljenih jela

Priprema omiljenih domaćih jela bez nadzora

  • 3D zagrijavanje

  • Kuhanje u fazama

  • MyRecipe

  • 5 l

Više od 22 prethodno postavljena programa za kuhanje s lakoćom

Više od 22 prethodno postavljena programa za kuhanje s lakoćom

Više od 22 prethodno postavljena programa za kuhanje s lakoćom.

Funkcija kuhanja u fazama za prilagođenu pripremu omiljenih jela

Funkcija kuhanja u fazama za prilagođenu pripremu omiljenih jela

Funkcija kuhanja u fazama za prilagođenu pripremu omiljenih jela.

Funkcija 3D zagrijavanja jamči ravnomjerno podgrijana jela

Funkcija 3D zagrijavanja jamči ravnomjerno podgrijana jela

Funkcija 3D zagrijavanja jamči ravnomjerno podgrijana jela

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

587

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

28/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Kupila sam Vas proizvodima,kćeri na poklon pod bor, ali se odmah pokvario i završio na servisu.Popravljen je u garanciji i sada sam prezadovoljna. Svima mojim prijateljima sam ga preporučila. sad si još korak kupiti sebi 2 kom, jedan za vikendicu i jedan sebi u stN

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

01/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

odličan

u njemu se stvarno može skuhati sve. jednostavan. spasio me u kuhinju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

20/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan

Kuhanje bez prskanja, dobar proizvod, koriste ga i muški i kuhanju sa zadovoljstvom u njemu

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi