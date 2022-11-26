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Sve serije

  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
  • Ukusna i jednostavna jela, danonoćno

Svenamjensko kuhaloAparat za kuhanje sve-u-jednom serije 3000

HD4713/40

4.4
| (48) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ukusna i jednostavna jela, danonoćno
Dodajte raznovrsnost i okus od doručka do večere uz 60 praktičnih kompleta koji osiguravaju dosljedne i ukusne rezultate uz vašeg danonoćnog vlastitog kuhara
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u ravnomjernim, ukusnim rezultatima pritiskom gumba

Ukusna i jednostavna jela, danonoćno

  • 60 unaprijed konfig. programa kuhanja

  • 3D sustav zagrijavanja

  • 5-slojna unutarnja posuda

3D sustav zagrijavanja

3D sustav zagrijavanja

Snažni 3D sustav zagrijavanja raspoređuje toplinu s vrha, strana i dna tako da se sastojci ravnomjerno kuhaju uz autentičan okus.

5-slojni aluminijski lonac za kuhanje

5-slojni aluminijski lonac za kuhanje

Posuda za kuhanje s 5 slojeva legure aluminija koja onemogućuje lijepljenje hrane za dodatnu izdržljivost.

60 programa kuhanja

60 programa kuhanja

60 programa kuhanja unaprijed je postavljeno uz optimalne profile kuhanja. To je kao da imate vlastitog osobnog kuhara koji jamči dosljedne ukusne rezultate svakog jela – s programima koji uključuju pečenje, kuhanje na pari, sporo kuhanje i podgrijavanje te prilagođenim programima za posebne vrste hrane kao što su kaša, govedina i morski plodovi.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

48

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

26/11/2022

Česká republika

Česká republika

Multifunkční hrnec

Během chvilky jsem si zvykl na nastavení programu. Už nepotrebuji návod. Vaření pečení a všechny ostatní programy jsou skvělé. Vyhovuje nastavení druhu masa a následné nastavení času a teploty vaření. Vaření šetří čas v kuchyni a hlavně že není potřeba dalších hrnců. Ovládání už zvládne i starší dítě. Samo si dokáže uvařit rýži s kuřecím masem. Protože se nevyvaruje voda vše je chuťově dobrý. Vypadá i skvěle. Jenom mi chybí nějaký uchycení vnitřní nádoby k bezpečnému vytažení.

Prednosti

Rychlé vaření

Mane

Není uchycení nádobky k vytažení

Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

24/11/2022

Česká republika

Česká republika

Multifunkční hrnec

Možnost nastavení přednastavených programů s možností nastavení času i teploty vaření a pečení.Úspora času při vaření.Rychlé vaření bez časté kontroly.Hezký design.Chutná jídla a nevyvaří se šťavnatost pokrmů.Výhoda nádoby, která se může dát do myčky.

Prednosti

Rychlé, jednoduché a chutné vaření

Mane

Chybí mi možnost uchycení nádoby při vytažení z hrnce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

21/11/2022

Česká republika

Česká republika

Výborný hrnec s úsporou mytí

Multifunkční hrnec máme teprve týden, ale už jsme v něm stihli uvařit pár jídel a uvidíme, co dál s ním vymyslíme. Když člověk přijde na to, jak si co nastavit, je přímo paráda v něm vařit. Od rizota, polévku, po omáčku. Člověk osmahne cibulku, popřípadě maso, přidá další přísady, zapne příslušný program a za pár desítek minut je hotovo. Vše v jednom hrnci. Paráda! Míň nádobí k mytí. Jediné, co by to chtělo, tak víc receptů přímo pro multifunkční hrnec, aby jsme nemuseli ještě vymýšlet, co vařit. To by byla parádička a vaření by bylo ještě o to snazší. Multifunkční hrnec můžeme doporučit, splnil veškeré naše představy. Na čem si asi smlsneme příště?!

Prednosti

univerzálnost, skladnost, rychlá příprava, intuitivní manipulace

Mane

málo receptů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000

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