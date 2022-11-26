2 godine jamstva
60 unaprijed konfig. programa kuhanja
3D sustav zagrijavanja
5-slojna unutarnja posuda
Snažni 3D sustav zagrijavanja raspoređuje toplinu s vrha, strana i dna tako da se sastojci ravnomjerno kuhaju uz autentičan okus.
Posuda za kuhanje s 5 slojeva legure aluminija koja onemogućuje lijepljenje hrane za dodatnu izdržljivost.
60 programa kuhanja unaprijed je postavljeno uz optimalne profile kuhanja. To je kao da imate vlastitog osobnog kuhara koji jamči dosljedne ukusne rezultate svakog jela – s programima koji uključuju pečenje, kuhanje na pari, sporo kuhanje i podgrijavanje te prilagođenim programima za posebne vrste hrane kao što su kaša, govedina i morski plodovi.
4.4
od 5
48
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Stefis
26/11/2022
Česká republika
Multifunkční hrnec
Během chvilky jsem si zvykl na nastavení programu. Už nepotrebuji návod. Vaření pečení a všechny ostatní programy jsou skvělé. Vyhovuje nastavení druhu masa a následné nastavení času a teploty vaření. Vaření šetří čas v kuchyni a hlavně že není potřeba dalších hrnců. Ovládání už zvládne i starší dítě. Samo si dokáže uvařit rýži s kuřecím masem. Protože se nevyvaruje voda vše je chuťově dobrý. Vypadá i skvěle. Jenom mi chybí nějaký uchycení vnitřní nádoby k bezpečnému vytažení.
Prednosti
Rychlé vaření
Mane
Není uchycení nádobky k vytažení
Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Stesiva
24/11/2022
Česká republika
Multifunkční hrnec
Možnost nastavení přednastavených programů s možností nastavení času i teploty vaření a pečení.Úspora času při vaření.Rychlé vaření bez časté kontroly.Hezký design.Chutná jídla a nevyvaří se šťavnatost pokrmů.Výhoda nádoby, která se může dát do myčky.
Prednosti
Rychlé, jednoduché a chutné vaření
Mane
Chybí mi možnost uchycení nádoby při vytažení z hrnce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Dawe00
21/11/2022
Česká republika
Výborný hrnec s úsporou mytí
Multifunkční hrnec máme teprve týden, ale už jsme v něm stihli uvařit pár jídel a uvidíme, co dál s ním vymyslíme. Když člověk přijde na to, jak si co nastavit, je přímo paráda v něm vařit. Od rizota, polévku, po omáčku. Člověk osmahne cibulku, popřípadě maso, přidá další přísady, zapne příslušný program a za pár desítek minut je hotovo. Vše v jednom hrnci. Paráda! Míň nádobí k mytí. Jediné, co by to chtělo, tak víc receptů přímo pro multifunkční hrnec, aby jsme nemuseli ještě vymýšlet, co vařit. To by byla parádička a vaření by bylo ještě o to snazší. Multifunkční hrnec můžeme doporučit, splnil veškeré naše představy. Na čem si asi smlsneme příště?!
Prednosti
univerzálnost, skladnost, rychlá příprava, intuitivní manipulace
Mane
málo receptů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Multifunkční hrnec HD4713/40 Multifunkční hrnec řady 3000