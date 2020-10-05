2 godine jamstva
Obustavljeno
1,7 l, 2400 W
Oznaka jedne šalice
Bijela/siva
Poklopac sa šarkom
Korisnicima omogućuje prokuhavanje one količine vode koja im je potrebna, čime se štedi do 50% energije i vode, što doprinosi očuvanju okoliša.
Elegantan crveni indikator ugrađen u prekidač za uključivanje/isključivanje naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno.
Kuhalo za vodu može se puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac.
4.6
od 5
50
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
05/10/2020
Česká republika
Zaposlenik Philipsa
Provjereni kupac
Philips Rychlovarná konvice HD4649/00 1,7 l, 2 400
[Employee of philipsglobal] Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 50 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Mia16
21/08/2020
Česká republika
Zaposlenik Philipsa
Provjereni kupac
Philips Rychlovarna
[Employee of philipsglobal] Se libi tento product moc. To je rychle a vyborne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-21
Lili92
01/08/2020
Česká republika
Tốt
Đun sôi nhanh và tiện lợi. Có mốc cho từng cốc riêng biệt
Prednosti
Tốt
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-01