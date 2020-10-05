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  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
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  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate

Obustavljeno

Kuhalo za vodu

HD4649/00

4.6
| (50) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kuhajte samo onoliko koliko trebate
Jedinstvena značajka "indikator jedne šalice" kod ovog modernog kuhala za vodu HD4649/00 tvrtke Philips omogućava kuhanje one količine vode koja vam je potrebna. Tako lako možete uštedjeti do 66% energije i smanjiti utjecaj na okoliš.
Pogledajte sve prednosti

Uštedite do 66% energije

Kuhajte samo onoliko koliko trebate

  • 1,7 l, 2400 W

  • Oznaka jedne šalice

  • Bijela/siva

  • Poklopac sa šarkom

Oznaka jedne šalice za prokuhavanje samo potrebne količine vode

Oznaka jedne šalice za prokuhavanje samo potrebne količine vode

Korisnicima omogućuje prokuhavanje one količine vode koja im je potrebna, čime se štedi do 50% energije i vode, što doprinosi očuvanju okoliša.

Svjetlosni indikator naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno

Svjetlosni indikator naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno

Elegantan crveni indikator ugrađen u prekidač za uključivanje/isključivanje naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno.

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb

Kuhalo za vodu može se puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

50

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

05/10/2020

Česká republika

Česká republika

Zaposlenik Philipsa

Provjereni kupac

Philips Rychlovarná konvice HD4649/00 1,7 l, 2 400

[Employee of philipsglobal] Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 50 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice

21/08/2020

Česká republika

Česká republika

Zaposlenik Philipsa

Provjereni kupac

Philips Rychlovarna

[Employee of philipsglobal] Se libi tento product moc. To je rychle a vyborne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-21

01/08/2020

Česká republika

Česká republika

Tốt

Đun sôi nhanh và tiện lợi. Có mốc cho từng cốc riêng biệt

Prednosti

Tốt

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-01

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