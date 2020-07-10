ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle

Obustavljeno

Daily CollectionKuhalo za vodu

HD4646/70

4.8

| (240) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

Brzo i lako kuhanje

Zahvaljujući plosnatom grijaču kuhalo brzo prokuhava vodu te se lako čisti. Perivi filtar protiv kamenca osigurava čistu vodu, a time i čišća pića.

Pogledajte sve prednosti

Snažno kuhalo za vodu, grijaći element koji se lako čisti

Brzo i lako kuhanje

  • 1,5 l, 2400 W

  • Indikator razine vode

  • Bijelo-plavi

  • Poklopac sa šarkom

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb

Kuhalo za vodu može se puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac.

Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje

Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje

Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.

Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje

Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje

Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

240

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlično kuhalo!!!

Odlično kuhalo,dobra cijena,lako se održava!Za preporuku!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

26/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod

Kuhalo za vodu je jednostavno za korištenje, veoma brzo ugrije vodu i izrađeno od vrhunskog materijala, imam ga već više od 6 godina i još uvijek radi kao i prvog dana. preporučujem svima koji žele kvalitetan i pouzdan uređaj!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Datum upotrebe 2018-04-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Datum upotrebe 2018-04-26

28/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Jednostavnost i brzina uporabe

Do sada sam imao dva kuhala i ovo mi je treće kuhalo po redu. Moram priznati da mi je ovo najbrže kuhalo koje sam do sada koristio. Jednostavno je za uporabu i lako se čisti. Pored toga, lijepog i praktičnog je dizajna, a posebice bih naglasio da sam zadovoljan time što je gumb za uporabu na vrhu uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi