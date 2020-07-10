Obustavljeno
Brzo i lako kuhanje
Zahvaljujući plosnatom grijaču kuhalo brzo prokuhava vodu te se lako čisti. Perivi filtar protiv kamenca osigurava čistu vodu, a time i čišća pića.
1,5 l, 2400 W
Indikator razine vode
Bijelo-plavi
Poklopac sa šarkom
Kuhalo za vodu može se puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac.
Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.
Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.
4.8
od 5
240
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dunja 33
10/07/2020
Hrvatska
Odlično kuhalo!!!
Odlično kuhalo,dobra cijena,lako se održava!Za preporuku!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Josip 123
26/04/2020
Hrvatska
Izvrstan proizvod
Kuhalo za vodu je jednostavno za korištenje, veoma brzo ugrije vodu i izrađeno od vrhunskog materijala, imam ga već više od 6 godina i još uvijek radi kao i prvog dana. preporučujem svima koji žele kvalitetan i pouzdan uređaj!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Datum upotrebe 2018-04-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Datum upotrebe 2018-04-26
OBst
28/02/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
Jednostavnost i brzina uporabe
Do sada sam imao dva kuhala i ovo mi je treće kuhalo po redu. Moram priznati da mi je ovo najbrže kuhalo koje sam do sada koristio. Jednostavno je za uporabu i lako se čisti. Pored toga, lijepog i praktičnog je dizajna, a posebice bih naglasio da sam zadovoljan time što je gumb za uporabu na vrhu uređaja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu