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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle

Obustavljeno

Daily CollectionKuhalo za vodu

HD4646/00

4.8

| (188) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

Brzo i lako kuhanje

Zahvaljujući plosnatom grijaču kuhalo brzo prokuhava vodu te se lako čisti. Perivi filtar protiv kamenca osigurava čistu vodu, a time i čišća pića.

Pogledajte sve prednosti

Snažno kuhalo za vodu, grijaći element koji se lako čisti

Brzo i lako kuhanje

  • 1,5 l, 2400 W

  • Indikator razine vode

  • Bijela

  • Poklopac sa šarkom

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb

Kuhalo za vodu može se puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac.

Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje

Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje

Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.

Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje

Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje

Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

188

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

v kondici mnoho let

Super konvice s jemným sítkem. Je neuvěřitelné, že konvice funguje již asi 6 let a pořád OK...

Prednosti

dlouhá výdrž

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Datum upotrebe 2020-05-10

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Datum upotrebe 2020-05-10

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Rychlovarná konvice

Produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice splňuje očekávání.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Datum upotrebe 2020-08-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Datum upotrebe 2020-08-30

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní

S konvicí jsem plně spokojená, voda je uvařená za chviličku, dobře se s ní manipuluje, jednoduchá na ovládání.

Prednosti

Rychlá, pěkná

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Datum upotrebe 2020-04-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Datum upotrebe 2020-04-05

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