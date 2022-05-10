Obustavljeno
Brzo i lako kuhanje
Zahvaljujući plosnatom grijaču kuhalo brzo prokuhava vodu te se lako čisti. Perivi filtar protiv kamenca osigurava čistu vodu, a time i čišća pića.
1,5 l, 2400 W
Indikator razine vode
Bijela
Poklopac sa šarkom
Kuhalo za vodu može se puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac.
Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.
Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.
4.8
od 5
188
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
fyluta
10/05/2022
Česká republika
v kondici mnoho let
Super konvice s jemným sítkem. Je neuvěřitelné, že konvice funguje již asi 6 let a pořád OK...
Prednosti
dlouhá výdrž
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Datum upotrebe 2020-05-10
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Datum upotrebe 2020-05-10
Zebra300
30/09/2021
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Rychlovarná konvice
Produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice splňuje očekávání.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Datum upotrebe 2020-08-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Datum upotrebe 2020-08-30
Pája N.
05/05/2021
Česká republika
Perfektní
S konvicí jsem plně spokojená, voda je uvařená za chviličku, dobře se s ní manipuluje, jednoduchá na ovládání.
Prednosti
Rychlá, pěkná
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Datum upotrebe 2020-04-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Datum upotrebe 2020-04-05