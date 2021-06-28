2 godine jamstva
Obustavljeno
2000 W
Rebrasta ploča
3 položaja za roštilj, visoka temp.
Roštilj možete koristiti uz zatvoren ili otvoren poklopac ili jela možete gratinirati, što vam pruža mnogo različitih mogućnosti pripreme jela. 1. Zatvoren poklopac omogućuje zadržavanje svih okusa i idealan je za pečenje mesa, ribe, povrća ili sendviča. 2. Potpuno otvoren položaj je kao mini-roštilj, savršen za otvoreno pečenje, prezentacijsko kuhanje ili podgrijavanje hrane. 3. Položaj za gratiniranje prikladan je za topljenje sira na tostu ili povrću poput rajčice i tikvica.
Položaj stolnog roštilja za pripremu hrane na dvostrukoj površini roštilja.
Preklopljene ploče roštilja za brzu pripremu zdravih međuobroka.
4.3
od 5
41
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MeggiK
28/06/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Grilování doma
Gril je rychle připraven a výborně poslouží domácím účelům.
Prednosti
rychlá příprava, skladný
Mane
musí se čistit :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril
lilinka
04/05/2021
Česká republika
Stolní gril HD4467/90
Se stolním grilem jsem maximálně spokojená, musím pod gril dát plech, protože vytéká št´áva, ale maso je křupavé
Prednosti
křupavé maso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril
Vercik
15/06/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Vynikající jednoduchý gril
Velice jednoduchý a funkční elektrický gril, velkou výhodou je možnost vyndat plotýnky na umytí. Lze skladovat ve svislé poloze.
Prednosti
Skladný, jednoduchý na ovládání, snadná údržba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril