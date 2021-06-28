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Obustavljeno

Roštilj za zdravo pripremanje hrane

HD4467/90

4.3
| (41) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte punije okuse
Ovaj roštilj za pripremanje zdrave hrane tvrtke Philips ima ploče za pečenje visoke temperature koje će zadržati sve sočne okuse. Ploče se brzo zagrijavaju i održavaju temperaturu kako biste dobili pouzdane rezultate, a može se koristiti u nagnutom ili vodoravnom položaju za razne načine kuhanja.
Pogledajte sve prednosti

Zadržite okus zahvaljujući ploči visoke temperature

Otkrijte punije okuse

  • 2000 W

  • Rebrasta ploča

  • 3 položaja za roštilj, visoka temp.

Više položaja za roštiljanje: stolni, pećnica, preklopljene grijaće ploče

Više položaja za roštiljanje: stolni, pećnica, preklopljene grijaće ploče

Roštilj možete koristiti uz zatvoren ili otvoren poklopac ili jela možete gratinirati, što vam pruža mnogo različitih mogućnosti pripreme jela. 1. Zatvoren poklopac omogućuje zadržavanje svih okusa i idealan je za pečenje mesa, ribe, povrća ili sendviča. 2. Potpuno otvoren položaj je kao mini-roštilj, savršen za otvoreno pečenje, prezentacijsko kuhanje ili podgrijavanje hrane. 3. Položaj za gratiniranje prikladan je za topljenje sira na tostu ili povrću poput rajčice i tikvica.

Položaj stolnog roštilja

Položaj stolnog roštilja za pripremu hrane na dvostrukoj površini roštilja.

Preklopljene ploče roštilja

Preklopljene ploče roštilja za brzu pripremu zdravih međuobroka.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

41

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Grilování doma

Gril je rychle připraven a výborně poslouží domácím účelům.

Prednosti

rychlá příprava, skladný

Mane

musí se čistit :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Stolní gril HD4467/90

Se stolním grilem jsem maximálně spokojená, musím pod gril dát plech, protože vytéká št´áva, ale maso je křupavé

Prednosti

křupavé maso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril

15/06/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vynikající jednoduchý gril

Velice jednoduchý a funkční elektrický gril, velkou výhodou je možnost vyndat plotýnky na umytí. Lze skladovat ve svislé poloze.

Prednosti

Skladný, jednoduchý na ovládání, snadná údržba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4467/90 Stolní gril

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