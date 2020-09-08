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Obustavljeno

Stolni roštilj

HD4419/20

4.6
| (23) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte punije okuse
Ovaj snažni stolni roštilj tvrtke Philips ima ploču za pečenje visoke temperature koja će zadržati sve sočne okuse. Brzo se zagrijava i ima iznimno debelu ploču koja ostaje vruća bez obzira na sve, dok rebrasta i glatka površina za pečenje osigurava ukusna jela.
Pogledajte sve prednosti

Stalna visoka temperatura za zadržavanje okusa

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  • 2300 W

  • Rebrasta/glatka ploča

  • Ploča visoke temperature

  • 300 x 370 mm

Ploča visoke temperature zadržava sve okuse

Ploča visoke temperature zadržava sve okuse

Zahvaljujući visokoj temperaturi ploče Philips električnog roštilja zadržava se sva sočnost i aroma hrane. U trenutku kada hrana dospije u dodir s površinom roštilja, počinje se peći i cvrčati te stvara ukusnu koricu koja zadržava sve kvalitetne elemente i okus u unutrašnjosti hrane, kamo i pripadaju.

Rebrasta i glatka gornja površina omogućuje brzo pečenje, roštiljanje itd.

Rebrasta i glatka gornja površina omogućuje brzo pečenje, roštiljanje itd.

Raznovrsna ploča za pečenje pruža vam mogućnost kuhanja uz rebrastu ili glatku površinu pa možete uživati u hrani onako kako vi želite. Glatka površina prikladna je za brzo pečenje i manje komade hrane. Rebrasta površina stvara onaj neodoljivi učinak pečenja na drvenom roštilju.

Prilagodljivi termostat osigurava savršene rezultate za svaku hranu

Prilagodljivi termostat osigurava savršene rezultate za svaku hranu

Podesivi termostat osigurava savršene rezultate.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

23

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

08/09/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výkonný gril za rozumné peníze

Grill je velmi povedený, co se týče konstrukce tak i výkonu, nenáročný na čištění a za ty peníze, je to velmi solidní výrobek. Jediné malé mínus je termostat, který při každém sepnutí gril nahřeje dočasně na vyšší teplotu než je daný stupeň, ale po chvilce si na to člověk zvykne.

Prednosti

Gril je kompaktní, jednoduché ovládání, kvalitní a dobře čistitelné konstrukce

Ova recenzija je napravljena za HD4417/20 Stolní gril

Ova recenzija je napravljena za HD4417/20 Stolní gril

03/10/2019

Česká republika

Česká republika

Stolní gril, který uspokojí i náročné strávníky.

Tento gril doporučuji hlavně pro jeho velkou grilovací plochu, díky které se hodí hlavně tam, kde se sejde rodina, či větší množství přátel. Nepřilnavá plocha je z materiálu, na kterou se opravdu nic nepřipeče. Gril se jednoduše ovládá.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4419/20 Stolní gril

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4419/20 Stolní gril

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Zdrave a jednoduché grilování

Gril využíváme celoročně - ať už na zahradě nebo doma. Super je ze odtéká stava do spodního plechu. Děláme cukety, maso, zeleninu - mám pocit ze grilují zdravě :) za mne mohu jen a jen doporučit. Regulace teploty taky super - proste když se mi zda ze už je z venku maso hotové - stihnu to a dodela se uvnitř a přitom se nespali. Údržba taky velmi jednoduchá a systém skládání - rozebírání je dobre vymyšlený. U nás má gril místo v kuchyni na skříňce - dcera miluje maso pouze z grilu - na pánvi ji vadí jak to plave v oleji... za mě top

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4417/20 Stolní gril

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4417/20 Stolní gril

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