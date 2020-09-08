2 godine jamstva
Obustavljeno
2300 W
Rebrasta/glatka ploča
Ploča visoke temperature
300 x 370 mm
Zahvaljujući visokoj temperaturi ploče Philips električnog roštilja zadržava se sva sočnost i aroma hrane. U trenutku kada hrana dospije u dodir s površinom roštilja, počinje se peći i cvrčati te stvara ukusnu koricu koja zadržava sve kvalitetne elemente i okus u unutrašnjosti hrane, kamo i pripadaju.
Raznovrsna ploča za pečenje pruža vam mogućnost kuhanja uz rebrastu ili glatku površinu pa možete uživati u hrani onako kako vi želite. Glatka površina prikladna je za brzo pečenje i manje komade hrane. Rebrasta površina stvara onaj neodoljivi učinak pečenja na drvenom roštilju.
Podesivi termostat osigurava savršene rezultate.
4.6
od 5
23
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Philip2255
08/09/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Výkonný gril za rozumné peníze
Grill je velmi povedený, co se týče konstrukce tak i výkonu, nenáročný na čištění a za ty peníze, je to velmi solidní výrobek. Jediné malé mínus je termostat, který při každém sepnutí gril nahřeje dočasně na vyšší teplotu než je daný stupeň, ale po chvilce si na to člověk zvykne.
Prednosti
Gril je kompaktní, jednoduché ovládání, kvalitní a dobře čistitelné konstrukce
Ova recenzija je napravljena za HD4417/20 Stolní gril
Ova recenzija je napravljena za HD4417/20 Stolní gril
paperilla
03/10/2019
Česká republika
Stolní gril, který uspokojí i náročné strávníky.
Tento gril doporučuji hlavně pro jeho velkou grilovací plochu, díky které se hodí hlavně tam, kde se sejde rodina, či větší množství přátel. Nepřilnavá plocha je z materiálu, na kterou se opravdu nic nepřipeče. Gril se jednoduše ovládá.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4419/20 Stolní gril
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4419/20 Stolní gril
Cacorka
02/10/2019
Česká republika
Zdrave a jednoduché grilování
Gril využíváme celoročně - ať už na zahradě nebo doma. Super je ze odtéká stava do spodního plechu. Děláme cukety, maso, zeleninu - mám pocit ze grilují zdravě :) za mne mohu jen a jen doporučit. Regulace teploty taky super - proste když se mi zda ze už je z venku maso hotové - stihnu to a dodela se uvnitř a přitom se nespali. Údržba taky velmi jednoduchá a systém skládání - rozebírání je dobre vymyšlený. U nás má gril místo v kuchyni na skříňce - dcera miluje maso pouze z grilu - na pánvi ji vadí jak to plave v oleji... za mě top
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4417/20 Stolní gril
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4417/20 Stolní gril