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Sve serije

  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
  • Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu

Serija 3000Mini kuhalo za rižu

HD3080/80

4.3
| (8) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu
S lakoćom skuhajte savršeno mekanu rižu uz 5 prethodno postavljenih programa prilagođenih različitim vrstama riže. Mini kuhalo za rižu Philips serije 3000 savršeno je za manje obitelji, a zahvaljujući praktičnom dizajnu možete ga spremiti u svaki kuhinjski ormarić.
Pogledajte sve prednosti

Idealno za jednu do tri osobe

Kompaktan dizajn za savršeno mekanu rižu

  • Kompaktan dizajn (0,54 l sirove riže)

  • 400 W

  • Crna

  • 5 prethodno postavljenih programa

Malo kuhalo za rižu za male obitelji

Malo kuhalo za rižu za male obitelji

S prostorom za do 0,54 litara suhe riže, kapacitet ovog kuhala savršen je za male obitelji, a lako se sprema u svaki ormarić.

5 prethodno postavljenih programa za različite vrste riže

5 prethodno postavljenih programa za različite vrste riže

Skuhajte bijelu i smeđu rižu ili rižu za sushi jednim pritiskom na gumb, a osim toga, možete skuhati zobenu kašu ili aktivirati način rada za brzo kuhanje.

Unutarnja posuda s 5 slojeva i neprianjajućim premazom Bakuhanseki

Unutarnja posuda s 5 slojeva i neprianjajućim premazom Bakuhanseki

Izdržljiva unutarnja posuda od 5 slojeva ravnomjerno se zagrijava zahvaljujući premazu izrađenom od mineralima bogatog kamena Maifan koji je otporan na lijepljenje i grebanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

8

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

16/06/2025

Slovensko

Slovensko

Skvely a krasny ryzovar

je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice

Prednosti

vsetko top

Mane

ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná volba, usnadnil mi vaření

Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!

Prednosti

Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže

Mane

Zadny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

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Upozorenja

  1. Vrijeme kuhanja iznosi približno 30 minuta na temelju ispitivanja provedenih na jednoj šalici riže kratkog zrna. Stvarno vrijeme kuhanja može se razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su vrsta riže, količina riže i uvjeti kuhanja.