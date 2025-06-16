2 godine jamstva
Kompaktan dizajn (0,54 l sirove riže)
400 W
Crna
5 prethodno postavljenih programa
S prostorom za do 0,54 litara suhe riže, kapacitet ovog kuhala savršen je za male obitelji, a lako se sprema u svaki ormarić.
Skuhajte bijelu i smeđu rižu ili rižu za sushi jednim pritiskom na gumb, a osim toga, možete skuhati zobenu kašu ili aktivirati način rada za brzo kuhanje.
Izdržljiva unutarnja posuda od 5 slojeva ravnomjerno se zagrijava zahvaljujući premazu izrađenom od mineralima bogatog kamena Maifan koji je otporan na lijepljenje i grebanje.
4.3
od 5
8
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Michal P.
16/06/2025
Slovensko
Skvely a krasny ryzovar
je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice
Prednosti
vsetko top
Mane
ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
DominikMat
31/03/2025
Česká republika
Výborná volba, usnadnil mi vaření
Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Lukyntumic
29/03/2025
Česká republika
Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!
Prednosti
Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže
Mane
Zadny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Vrijeme kuhanja iznosi približno 30 minuta na temelju ispitivanja provedenih na jednoj šalici riže kratkog zrna. Stvarno vrijeme kuhanja može se razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su vrsta riže, količina riže i uvjeti kuhanja.