2 godine jamstva
Potpuno metalni
Zagrijavanje peciva za zagrijavanje sendviča i kroasana
Izuzetno široki otvori s 8 razina prepečenosti
Lako čišćenje zahvaljujući odvojivoj ladici za mrvice.
Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana.
4.8
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Anndr
15/02/2023
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Чудовий прилад, рекомендую!
Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Едуард
05/11/2022
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Тостер
Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
07/11/2021
Україна
Стильный, имеет встроенную функцию подогрева
Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал