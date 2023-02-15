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Sve serije

  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
  • Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan

Viva CollectionToster – 2 kriške, široki prorez, metal

HD2650/90

4.8
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan
Potpuno metalni toster sa samocentrirajućim posebno širokim otvorom za ujednačenu prepečenost, neovisno o debljini šnite. Različite opcije za prepečenost i ugrađena rešetka za pecivo omogućuju vam uživanje u hrskavom tostu, vrućem pecivu i rolicama.
Pogledajte sve prednosti

Širok otvor za tanke, debele, svježe ili zamrznute šnite

Savršeno hrskav tost, ručno ili prethodno izrezan

  • Potpuno metalni

  • Zagrijavanje peciva za zagrijavanje sendviča i kroasana

  • Izuzetno široki otvori s 8 razina prepečenosti

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Odvojiva ladica za mrvice omogućuje jednostavno čišćenje

Odvojiva ladica za mrvice omogućuje jednostavno čišćenje

Lako čišćenje zahvaljujući odvojivoj ladici za mrvice.

Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana

Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana

Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/02/2023

Україна

Україна

Provjereni kupac

Чудовий прилад, рекомендую!

Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

05/11/2022

Україна

Україна

Provjereni kupac

Тостер

Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

07/11/2021

Україна

Україна

Стильный, имеет встроенную функцию подогрева

Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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