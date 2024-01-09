ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji

Eco Conscious EditionToster serije 5000

HD2640/10

4.9
| (14) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

4 Nagrade

Doručak je upravo postao bolji
Svako jutro napravite tost baš onako kako volite. Održiv dizajn sa 100 % plastike na biološkoj bazi² kako bi se smanjila emisija CO2 za 14 %¹ tijekom proizvodnog procesa za mali korak prema ekološki prihvatljivijoj budućnosti.
Pogledajte sve prednosti

Uz toster Philips Eco Conscious Edition

Doručak je upravo postao bolji

  • 100 % plastike na biološkoj bazi²

  • 8 postavki prepečenosti

  • Kompaktni dizajn s 2 proreza

  • Svileno bijela, mat završna obrada

Napravite si točno onakav tost kakav volite, svako jutro.

Napravite si točno onakav tost kakav volite, svako jutro.

Kompaktni toster snage 830 W s 2 proreza omogućava vam da si svaki dan napravite tost upravo onako kako volite.

Održiv dizajn za ekološki prihvatljiviju budućnost

Održivo dizajnirano uz upotrebu 100 % plastike na biološkoj bazi² kako bi se smanjila količina ispuštenog CO2 za 14%¹ tijekom proizvodnje. Ovaj revolucionarni materijal jamačno će imati veliki utjecaj na vašu kuhinju, istovremeno podupirući pozitivniji ishod za okoliš.

Ugrađena rešetka za peciva

Ugrađena rešetka za peciva

Zahvaljujući ugrađenoj rešetki za peciva možete uživati u omiljenom vrućem pecivu i rolicama, zasebno od tosta.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD21
  • Award image VRS_PBTAWARD22

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

14

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/01/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny

Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.

Prednosti

Kvalita, šetří životní prostředí, cena

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu

Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit

Prednosti

Ekologický obal

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu pěkný toastovač

Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.

Prednosti

Pěkný design, rychlý

Mane

kratší kabel

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. ¹Izračun se temelji na proizvodnji istog uređaja od bioplastike u odnosu na 100 % djevičanske plastike (ili djevičanskog polipropilena)

  2. ²Glavno kućište izrađeno od 100 % PP plastike iz certificiranih izvora s biološkom bazom, na temelju masene bilance (BiocPP iznosi 94 % ukupne plastike).