2 godine jamstva
100 % plastike na biološkoj bazi²
8 postavki prepečenosti
Kompaktni dizajn s 2 proreza
Svileno bijela, mat završna obrada
Kompaktni toster snage 830 W s 2 proreza omogućava vam da si svaki dan napravite tost upravo onako kako volite.
Održivo dizajnirano uz upotrebu 100 % plastike na biološkoj bazi² kako bi se smanjila količina ispuštenog CO2 za 14%¹ tijekom proizvodnje. Ovaj revolucionarni materijal jamačno će imati veliki utjecaj na vašu kuhinju, istovremeno podupirući pozitivniji ishod za okoliš.
Zahvaljujući ugrađenoj rešetki za peciva možete uživati u omiljenom vrućem pecivu i rolicama, zasebno od tosta.
Nagrade
4.9
od 5
14
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kulíšek 1
09/01/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny
Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.
Prednosti
Kvalita, šetří životní prostředí, cena
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu
Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit
Prednosti
Ekologický obal
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Opravdu pěkný toastovač
Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.
Prednosti
Pěkný design, rychlý
Mane
kratší kabel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
¹Izračun se temelji na proizvodnji istog uređaja od bioplastike u odnosu na 100 % djevičanske plastike (ili djevičanskog polipropilena)
²Glavno kućište izrađeno od 100 % PP plastike iz certificiranih izvora s biološkom bazom, na temelju masene bilance (BiocPP iznosi 94 % ukupne plastike).