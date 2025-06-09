Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
10 % širi otvori* zajedno s rešetkama koje se same centriraju, uvijek savršeno centrirano drže i fiksiraju svaku šnitu, bilo da je tanka ili deblja ručno narezana, kako biste postigli ravnomjernu prepečenost.
Toster s 2 iznimno široka otvora
Ugrađeni grijač peciva
Metal
Poklopac
Mehanizam za centriranje savršeno centrira svaku šnitu za ravnomjernu prepečenost, bez obzira na debljinu.
Razinu topline prilagodite svojim preferencijama i tost će biti baš onakav kakav želite.
Ugrađena rešetka za peciva omogućava jednostavno podgrijavanje peciva i rolica.
4.8
od 5
40
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
M@rta9625
09/06/2025
Polska
Provjereni kupac
Pieczywo smakuje rewelacyjnie! 🤩
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem bardzo zadowolona z opiekacza. Ma różne stopnie wypieku, przez co pieczywo smakuje wyśmienicie 😊. Dodatkowo ma świetny kobiecy design i świetnie pasuje mi do kuchni👍. Jestem zachwycona ☺️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1
Larysa Burlai
07/06/2025
Polska
Provjereni kupac
Doskonale!!!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] To piękny toster. Używam go do robienia różnych kanapek, nadziewanych chlebków pita i wielu innych. Rewolucyjny produkt. Polecam wszystkim !!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster Viva Collection HD2637/90
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster Viva Collection HD2637/90
B.Bitttka1990
09/02/2024
Polska
Polecam toster philips
Bardzo polecam ten toster. Odkąd go mamy to pieczywo opiekane jemy niemalże codziennie. Wysuwana tacka na okruchy pozwala dbać o czystość tostera w bardzo łatwy sposób. Ścianki boczne nie nagrzewaja się więc jest bezpieczny. Ma duża moc i aż 7stopni opiekania pieczywa więc spełni gusta każdego. Dużym plusem jest dodatkowy ruszt na którym można podgrzewać, opiekać lub rozmrażać pieczywo. Możliwość przerywania grzania. Ten toster spełnił nasze oczekiwania. Serdecznie polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster Viva Collection HD2637/90
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster Viva Collection HD2637/90
10 % širi otvor u odnosu na prethodnika (HD2630)