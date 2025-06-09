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  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan
  • Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan

Viva CollectionToster

HD2638/11

4.8

| (40) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan

10 % širi otvori* zajedno s rešetkama koje se same centriraju, uvijek savršeno centrirano drže i fiksiraju svaku šnitu, bilo da je tanka ili deblja ručno narezana, kako biste postigli ravnomjernu prepečenost.

Pogledajte sve prednosti

Izuzetno široki otvori za lako umetanje debelih ili tankih šnita

Odličan hrskavi tost, bez obzira kako je narezan

  • Toster s 2 iznimno široka otvora

  • Ugrađeni grijač peciva

  • Metal

  • Poklopac

Izuzetno širok otvor za tanke, debele, svježe ili zamrznute šnite.

Izuzetno širok otvor za tanke, debele, svježe ili zamrznute šnite.

Mehanizam za centriranje savršeno centrira svaku šnitu za ravnomjernu prepečenost, bez obzira na debljinu.

Prilagodljivi regulator prepečenosti sa 7 razina

Razinu topline prilagodite svojim preferencijama i tost će biti baš onakav kakav želite.

Ugrađena rešetka za peciva za podgrijavanje rolica ili peciva

Ugrađena rešetka za peciva za podgrijavanje rolica ili peciva

Ugrađena rešetka za peciva omogućava jednostavno podgrijavanje peciva i rolica.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

40

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

09/06/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

Pieczywo smakuje rewelacyjnie! 🤩

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem bardzo zadowolona z opiekacza. Ma różne stopnie wypieku, przez co pieczywo smakuje wyśmienicie 😊. Dodatkowo ma świetny kobiecy design i świetnie pasuje mi do kuchni👍. Jestem zachwycona ☺️

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1

07/06/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

Doskonale!!!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] To piękny toster. Używam go do robienia różnych kanapek, nadziewanych chlebków pita i wielu innych. Rewolucyjny produkt. Polecam wszystkim !!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster Viva Collection HD2637/90

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster Viva Collection HD2637/90

09/02/2024

Polska

Polska

Polecam toster philips

Bardzo polecam ten toster. Odkąd go mamy to pieczywo opiekane jemy niemalże codziennie. Wysuwana tacka na okruchy pozwala dbać o czystość tostera w bardzo łatwy sposób. Ścianki boczne nie nagrzewaja się więc jest bezpieczny. Ma duża moc i aż 7stopni opiekania pieczywa więc spełni gusta każdego. Dużym plusem jest dodatkowy ruszt na którym można podgrzewać, opiekać lub rozmrażać pieczywo. Możliwość przerywania grzania. Ten toster spełnił nasze oczekiwania. Serdecznie polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster Viva Collection HD2637/90

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster Viva Collection HD2637/90

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Upozorenja

  1. 10 % širi otvor u odnosu na prethodnika (HD2630)