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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

Obustavljeno

Viva CollectionToster

HD2636/20

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u izvrsnom tostu

Toster HD2636/20 tvrtke Philips sa širokim dubokim otvorima i značajkom za samocentriranje osigurava ravnomjerno prepečen deblji ili tanji tost zlatno-smeđe boje. Ima ugrađenu rešetku za zagrijavanje peciva, kliznu ladicu za mrvice te gumbe za podgrijavanje i odmrzavanje jednim dodirom.

Pogledajte sve prednosti

Toster za zlatno-smeđi kruh, svaki put

Uživajte u izvrsnom tostu

  • 2 proreza, metal

  • 3 funkcije

  • Brušeni metal

  • Vrlo široki otvori, zagrijavanje peciva

Vanjski dijelovi tostera ostaju hladni i sigurni na dodir

Vanjski dijelovi tostera ostaju hladni i sigurni na dodir

Vanjski dijelovi tostera ostaju hladni i sigurni na dodir.

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Iznimno široki prorezi prilagođeni vašem kruhu, debelom ili tankom

Iznimno široki prorezi prilagođeni vašem kruhu, debelom ili tankom

Toster tvrtke Philips s izuzetno širokim prorezima u koji možete staviti debele ili tanke šnite.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt vyhovuje požadavkům.

Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

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