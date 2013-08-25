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Uživajte u izvrsnom tostu
Toster HD2636/20 tvrtke Philips sa širokim dubokim otvorima i značajkom za samocentriranje osigurava ravnomjerno prepečen deblji ili tanji tost zlatno-smeđe boje. Ima ugrađenu rešetku za zagrijavanje peciva, kliznu ladicu za mrvice te gumbe za podgrijavanje i odmrzavanje jednim dodirom.
2 proreza, metal
3 funkcije
Brušeni metal
Vrlo široki otvori, zagrijavanje peciva
Vanjski dijelovi tostera ostaju hladni i sigurni na dodir.
Toster tvrtke Philips s izuzetno širokim prorezima u koji možete staviti debele ili tanke šnite.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
PetraM
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt vyhovuje požadavkům.
Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač