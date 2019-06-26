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  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu

Obustavljeno

Toster

HD2628/50

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u izvrsnom tostu
Toster tvrtke Philips s promjenjivom širinom proreza za kruh osigurava odličan tost. Jednolike zlatno-smeđe boje, debeo ili tanak. Praktičan s funkcijama odmrzavanja i podgrijavanja. Siguran za uporabu zahvaljujući značajci za visoko podizanje, gumbu za poništavanje i vanjštini s hladnom stjenkom.
Pogledajte sve prednosti

Toster za zlatno-smeđi kruh, svaki put

Uživajte u izvrsnom tostu

  • 2 proreza, metal

  • 2 funkcije

  • Brušeni metal, boja šampanjca

  • Široki otvori

Podesivi regulator prepečenosti

Podesivi regulator prepečenosti

Razinu topline prilagodite svojim preferencama i tost će biti baš onakav kakav želite.

Automatska sigurnosna funkcija za isključivanje u slučaju da se kruh zaglavi

Automatska sigurnosna funkcija za isključivanje u slučaju da se kruh zaglavi

Toster će se automatski isključiti ako se kruh zaglavi.

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD2628/00 Тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD2628/00 Тостер

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