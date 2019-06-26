2 godine jamstva
Obustavljeno
2 proreza, metal
2 funkcije
Brušeni metal/crvena
Široki otvori
Razinu topline prilagodite svojim preferencama i tost će biti baš onakav kakav želite.
Toster će se automatski isključiti ako se kruh zaglavi.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD2628/00 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD2628/00 Тостер