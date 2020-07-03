2 godine jamstva
Obustavljeno
2 proreza, metal
2 funkcije
Brušeni metal
Široki otvori
Razinu topline prilagodite svojim preferencama i tost će biti baš onakav kakav želite.
Toster će se automatski isključiti ako se kruh zaglavi.
4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
fenato
03/07/2020
България
Отличен
Вече 3 год го ползваме ежедневно. Много сме доволни,работи безотказно. Здлава и полезна машина!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD2628/20 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD2628/20 Тостер
Дими
30/05/2017
България
Provjereni kupac
Доволен съм
Тостера е супер. Избрах го първоначално заради дизайна. в последствие вече месец и при ежедневна употреба съм много доволен от уреда. Единствената ми забележка, на база опита ми с други тостери е нуждата от по-силно натискане на лостта в последния момент преди да "щракне" и да започне печенето на филийките, иначе с нормалния натиск, на който бяхме свикнали се връща в изходна позиция, но след първия път вече свиквате :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD2628/20 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD2628/20 Тостер
mimincetod93
29/08/2019
България
Лесен и удобен за употреба!
Перфектният тостер за нашето семейство! Изключително доволни сме от него!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD2628/20 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD2628/20 Тостер