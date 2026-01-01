2 godine jamstva
Novi
HD2616/70
Sigurnije, brže kuhanje bez potrebe za nadzorom
13 unaprijed postavljenih programa za više raznolikosti, manje truda
Zaključava dodatnu aromu za bogatiji okus
Kapacitet od 6 l, savršen za svakodnevne obroke
Za razliku od tradicionalnih višenamjenskih lonaca*, nije potrebno ručno okretanje ventila ili pritiskanje gumba. Para se automatski ispušta na kraju kuhanja pod tlakom. Zaista jednostavno kuhanje od početka do kraja.
Za razliku od tradicionalnih višenamjenskih lonaca* koji održavaju stalan tlak, naša nova tehnologija izmjenjuje visoki i niski tlak kako bi stvorila preciznu krivulju kuhanja koja zadržava okus. Do 13 % sočnije** i 28 % mekše** meso.
13 unaprijed postavljenih programa – od govedine, janjetine, piletine i patke do juhe, riže i kaše – s namjenskim metodama kuhanja od kuhanja pod tlakom, kuhanja na pari, pečenja, sporog kuhanja, kratkog prženja do podgrijavanja. Također, ručna postavka omogućuje prilagodbu vaših preferencija kuhanja.
Recenzije
U usporedbi s modelima HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Testiranje s WBSF i gubitkom sadržaja vlage u svinjetini i piletini u usporedbi s kuhanjem na štednjaku.
Na temelju internih laboratorijskih mjerenja s Philips višenamjenskim loncem. Vrijeme kuhanja izmjereno za juhu od crvenog graha ili govedinu (od zagrijavanja do potpunog otpuštanja tlaka) u usporedbi s loncem na štednjaku, do dobro kuhanih i mekih rezultata. Točni postoci mogu varirati ovisno o proizvodu.