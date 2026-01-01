Na temelju internih laboratorijskih mjerenja s Philips višenamjenskim loncem. Vrijeme kuhanja izmjereno za juhu od crvenog graha ili govedinu (od zagrijavanja do potpunog otpuštanja tlaka) u usporedbi s loncem na štednjaku, do dobro kuhanih i mekih rezultata. Točni postoci mogu varirati ovisno o proizvodu.