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Sve serije

  • Jela puna okusa. Bez nadzora.
  • Jela puna okusa. Bez nadzora.
  • Jela puna okusa. Bez nadzora.
  • Jela puna okusa. Bez nadzora.
  • Jela puna okusa. Bez nadzora.
  • Jela puna okusa. Bez nadzora.
  • Jela puna okusa. Bez nadzora.
  • Jela puna okusa. Bez nadzora.
  • Jela puna okusa. Bez nadzora.
  • Jela puna okusa. Bez nadzora.

Novi

Philips serije 3000Višenamjenski lonac

HD2616/70

Jela puna okusa. Bez nadzora.
Za razliku od tradicionalnih višenamjenskih lonaca, Philips višenamjenski lonac ima pravo automatsko otpuštanje tlaka za sigurno, jednostavno kuhanje bez potrebe za ručnim okretanjem ventila za paru te tehnologiju DualPulse koja stvara preciznu krivulju kuhanja izmjenjivanjem visokog i niskog tlaka kako bi otključala dublji, bogatiji okus.
Pogledajte sve prednosti

13 u 1 višenamjensko kuhanje pritiskom na gumb

Jela puna okusa. Bez nadzora.

  • Sigurnije, brže kuhanje bez potrebe za nadzorom

  • 13 unaprijed postavljenih programa za više raznolikosti, manje truda

  • Zaključava dodatnu aromu za bogatiji okus

  • Kapacitet od 6 l, savršen za svakodnevne obroke

Pravo automatsko otpuštanje tlaka, bez ručnih koraka

Pravo automatsko otpuštanje tlaka, bez ručnih koraka

Za razliku od tradicionalnih višenamjenskih lonaca*, nije potrebno ručno okretanje ventila ili pritiskanje gumba. Para se automatski ispušta na kraju kuhanja pod tlakom. Zaista jednostavno kuhanje od početka do kraja.

Rezultati sljedeće razine s tehnologijom DualPulse Pressure

Rezultati sljedeće razine s tehnologijom DualPulse Pressure

Za razliku od tradicionalnih višenamjenskih lonaca* koji održavaju stalan tlak, naša nova tehnologija izmjenjuje visoki i niski tlak kako bi stvorila preciznu krivulju kuhanja koja zadržava okus. Do 13 % sočnije** i 28 % mekše** meso.

13-u-1 unaprijed postavljeno kuhanje na dohvat ruke

13-u-1 unaprijed postavljeno kuhanje na dohvat ruke

13 unaprijed postavljenih programa – od govedine, janjetine, piletine i patke do juhe, riže i kaše – s namjenskim metodama kuhanja od kuhanja pod tlakom, kuhanja na pari, pečenja, sporog kuhanja, kratkog prženja do podgrijavanja. Također, ručna postavka omogućuje prilagodbu vaših preferencija kuhanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. U usporedbi s modelima HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Testiranje s WBSF i gubitkom sadržaja vlage u svinjetini i piletini u usporedbi s kuhanjem na štednjaku.

  3. Na temelju internih laboratorijskih mjerenja s Philips višenamjenskim loncem. Vrijeme kuhanja izmjereno za juhu od crvenog graha ili govedinu (od zagrijavanja do potpunog otpuštanja tlaka) u usporedbi s loncem na štednjaku, do dobro kuhanih i mekih rezultata. Točni postoci mogu varirati ovisno o proizvodu.