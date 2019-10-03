2 godine jamstva
Obustavljeno
2 otvora
Kompaktno
Bijela/bež
Podgrijavanje
2 široka proreza za debele ili tanke kriške tosta.
4 fun. u 1 aparatu (podgrij./odmrzavanje/poništavanje/7 razina prepečenosti).
Funkcija podgrijavanja za zagrijavanje tosta za nekoliko sekundi.
4.9
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
rad19
03/10/2019
Česká republika
kvalitní výrobek
Kvalitní materiál,časovač pro dobu opékání toustů,vyjímatelný tácek na drobky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač
mary88
12/08/2016
Polska
5
łatwy w użyciu, szybko opieka, nie zajmuje dużo miejsca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster Daily Collection HD2595/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster Daily Collection HD2595/00
martaaaa
10/07/2014
Polska
jest super
Ten toster służy mi już jakieś 3 lata, jest doskonały, 7 ustawien wypiekania, tosty zawsze takie jak sobie wymarzę. raz mało wypieczone innym razem mocno rumiane i chrupiące. Można nim nawet rozmrozić pieczywo, dzięki niemu nie wyrzucam chlebka bo szybko mogę sobie go rozmroźić. polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster Daily Collection HD2595/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Toster Daily Collection HD2595/00