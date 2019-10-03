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  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
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  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
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  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

Obustavljeno

Daily CollectionToster

HD2595/00

4.9
| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
Uvijek iznova uživajte u dobrom tostu uz ovaj toster. Sadrži dva velika proreza za kruh, proreze za kruh promjenjive širine za jednoliku pripremu tosta i varijabilni regulator prepečenosti za tost kakav želite. Ladica za mrvice može se skinuti radi lakšeg čišćenja.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn s 2 otvora, funkcija podgrijavanja

Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

  • 2 otvora

  • Kompaktno

  • Bijela/bež

  • Podgrijavanje

2 široka proreza za kriške tosta

2 široka proreza za kriške tosta

2 široka proreza za debele ili tanke kriške tosta.

4 fun. u 1 aparatu (podgrij./odmrzavanje/poništavanje/7 razina prepečenosti)

4 fun. u 1 aparatu (podgrij./odmrzavanje/poništavanje/7 razina prepečenosti)

4 fun. u 1 aparatu (podgrij./odmrzavanje/poništavanje/7 razina prepečenosti).

Funkcija podgrijavanja za zagrijavanje tosta za nekoliko sekundi

Funkcija podgrijavanja za zagrijavanje tosta za nekoliko sekundi

Funkcija podgrijavanja za zagrijavanje tosta za nekoliko sekundi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

03/10/2019

Česká republika

Česká republika

kvalitní výrobek

Kvalitní materiál,časovač pro dobu opékání toustů,vyjímatelný tácek na drobky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač

12/08/2016

Polska

Polska

5

łatwy w użyciu, szybko opieka, nie zajmuje dużo miejsca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster Daily Collection HD2595/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster Daily Collection HD2595/00

10/07/2014

Polska

Polska

jest super

Ten toster służy mi już jakieś 3 lata, jest doskonały, 7 ustawien wypiekania, tosty zawsze takie jak sobie wymarzę. raz mało wypieczone innym razem mocno rumiane i chrupiące. Można nim nawet rozmrozić pieczywo, dzięki niemu nie wyrzucam chlebka bo szybko mogę sobie go rozmroźić. polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster Daily Collection HD2595/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Toster Daily Collection HD2595/00

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