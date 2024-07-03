2 godine jamstva
8 postavki
Ugrađena rešetka za zagrijavanje peciva
Kompaktan dizajn
Zaštita od prašine
8 postavki omogućuje tostiranje različitih vrsta kruha bez rizika da će zagorjeti. Prilagodite postavku prepečenosti sukladno željama i pripremite tost onakav kakav volite.
2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine. Kruh se drži u sredini kako bi se ravnomjerno pekao s obje strane, zahvaljujući značajci za samocentriranje.
Ugrađena rešetka za peciva omogućuje lako zagrijavanje omiljenih peciva i rolica.
4.9
od 5
103
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Top!
Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2582/00 Toster
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2582/00 Toster
majkaa
18/11/2024
Slovenija
Za popolne toaste!
Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Holka z Prahy
07/08/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů
S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.
Prednosti
Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač