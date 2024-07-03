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  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

Daily CollectionToster

HD2581/00

4.9
| (103) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
Ovaj kompaktni toster ima 8 postavki i 2 velika prilagodljiva otvora, tako da ćete dobiti ravnomjerno prepečen tost bez obzira na vrstu kruha. Osim toga, ugrađena rešetka za zagrijavanje peciva omogućuje lako zagrijavanje omiljenih peciva i rolica.
Pogledajte sve prednosti

Uz 8 postavki i ugrađenu rešetku za zagrijavanje peciva

Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

  • 8 postavki

  • Ugrađena rešetka za zagrijavanje peciva

  • Kompaktan dizajn

8 postavki prepečenosti za individualne želje

8 postavki prepečenosti za individualne želje

8 postavki omogućuje tostiranje različitih vrsta kruha bez rizika da će zagorjeti. Prilagodite postavku prepečenosti sukladno željama i pripremite tost onakav kakav volite.

2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine

2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine

2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine. Kruh se drži u sredini kako bi se ravnomjerno pekao s obje strane, zahvaljujući značajci za samocentriranje.

Ugrađena rešetka za peciva za podgrijavanje rolica ili peciva

Ugrađena rešetka za peciva za podgrijavanje rolica ili peciva

Ugrađena rešetka za peciva omogućuje lako zagrijavanje omiljenih peciva i rolica.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

103

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Top!

Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2582/00 Toster

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2582/00 Toster

18/11/2024

Slovenija

Slovenija

Za popolne toaste!

Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

07/08/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů

S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.

Prednosti

Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

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