ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

Daily CollectionToster

HD2517/90

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
Ovaj kompaktni toster ima 8 postavki i 2 velika prilagodljiva otvora, tako da ćete dobiti ravnomjerno prepečen tost bez obzira na vrstu kruha. Osim toga, ugrađena rešetka za zagrijavanje peciva omogućuje lako zagrijavanje omiljenih peciva i rolica.
Pogledajte sve prednosti

Uz 8 postavki i ugrađenu rešetku za zagrijavanje peciva

Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

  • 8 postavki

  • Kompaktan dizajn

  • Ugrađena rešetka za zagrijavanje peciva

  • Zaštita od prašine

8 postavki prepečenosti za individualne želje

8 postavki prepečenosti za individualne želje

8 postavki omogućuje tostiranje različitih vrsta kruha bez rizika da će zagorjeti. Prilagodite postavku prepečenosti sukladno željama i pripremite tost onakav kakav volite.

2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine

2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine

2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine. Kruh se drži u sredini kako bi se ravnomjerno pekao s obje strane, zahvaljujući značajci za samocentriranje.

Ugrađena rešetka za peciva za podgrijavanje rolica ili peciva

Ugrađena rešetka za peciva omogućuje lako zagrijavanje omiljenih peciva i rolica.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/12/2024

България

България

Супер много ми допада

Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.

Prednosti

Притопляне на хляб

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD2517/90 Тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD2517/90 Тостер

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi