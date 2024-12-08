2 godine jamstva
8 postavki
Kompaktan dizajn
Ugrađena rešetka za zagrijavanje peciva
Zaštita od prašine
8 postavki omogućuje tostiranje različitih vrsta kruha bez rizika da će zagorjeti. Prilagodite postavku prepečenosti sukladno željama i pripremite tost onakav kakav volite.
2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine. Kruh se drži u sredini kako bi se ravnomjerno pekao s obje strane, zahvaljujući značajci za samocentriranje.
Ugrađena rešetka za peciva omogućuje lako zagrijavanje omiljenih peciva i rolica.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Prednosti
Притопляне на хляб
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD2517/90 Тостер