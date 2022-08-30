2 godine jamstva
8 postavki
Kompaktan dizajn
Ugrađena rešetka za zagrijavanje peciva
8 postavki omogućuje tostiranje različitih vrsta kruha bez rizika da će zagorjeti. Prilagodite postavku prepečenosti sukladno željama i pripremite tost onakav kakav volite.
2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine. Kruh se drži u sredini kako bi se ravnomjerno pekao s obje strane, zahvaljujući značajci za samocentriranje.
Ugrađena rešetka za peciva omogućuje lako zagrijavanje omiljenih peciva i rolica.
5.0
od 5
21
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jelka_zg
30/08/2022
Hrvatska
Odličan za brzinski doručak
koristim ga svako jutro za brz i zdravi doručak. Vrlo sam zadovoljna ovim tosterom jer do sada mi još do sada nije ništa izgorilo, a inače je to kod mene bilo vrlo često. Super je za brzi doručak kad se klinci spremaju za školu ili prije posla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal
Biris17
25/03/2024
Slovensko
Provjereni kupac
Hriankovač je super
Hriankovač som kúpil po dobrom umiestnení v d teste. A som veľmi spokojný.
Prednosti
Všetko OK.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Víchor
26/02/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Skvelý produkt
Produkt funguje veľmi dobre. Jednoduché ovládanie. Rýchle čistenie
Mane
Žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový