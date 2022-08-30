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  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

Daily CollectionToster – 2 kriške, široki prorez, metal

HD2516/90

5
| (21) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
Ovaj kompaktni toster ima 8 postavki i 2 velika prilagodljiva otvora, tako da ćete dobiti ravnomjerno prepečen tost bez obzira na vrstu kruha. Osim toga, ugrađena rešetka za zagrijavanje peciva omogućuje lako zagrijavanje omiljenih peciva i rolica.
Pogledajte sve prednosti

Uz 8 postavki i ugrađenu rešetku za zagrijavanje peciva

Hrskavi tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

  • 8 postavki

  • Kompaktan dizajn

  • Ugrađena rešetka za zagrijavanje peciva

8 postavki prepečenosti za individualne želje

8 postavki prepečenosti za individualne želje

8 postavki omogućuje tostiranje različitih vrsta kruha bez rizika da će zagorjeti. Prilagodite postavku prepečenosti sukladno željama i pripremite tost onakav kakav volite.

2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine

2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine

2 velika prilagodljiva otvora za kruh različite veličine. Kruh se drži u sredini kako bi se ravnomjerno pekao s obje strane, zahvaljujući značajci za samocentriranje.

Ugrađena rešetka za peciva za podgrijavanje rolica ili peciva

Ugrađena rešetka za peciva omogućuje lako zagrijavanje omiljenih peciva i rolica.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

21

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan za brzinski doručak

koristim ga svako jutro za brz i zdravi doručak. Vrlo sam zadovoljna ovim tosterom jer do sada mi još do sada nije ništa izgorilo, a inače je to kod mene bilo vrlo često. Super je za brzi doručak kad se klinci spremaju za školu ili prije posla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal

25/03/2024

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Hriankovač je super

Hriankovač som kúpil po dobrom umiestnení v d teste. A som veľmi spokojný.

Prednosti

Všetko OK.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

26/02/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Skvelý produkt

Produkt funguje veľmi dobre. Jednoduché ovládanie. Rýchle čistenie

Mane

Žiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

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