ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
  • Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.

Serija 3000Philips toster

HD2511/70

4.9
| (103) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.
Zlatni hrskavi tost i topla peciva baš kako želite zahvaljujući 8 postavki tostiranja i praktičnoj rešetki za zagrijavanje peciva. Jednostavno tostiranje i profinjen dizajn Philips tostera serije 3000 unose moderan stil u svaki dom.
Pogledajte sve prednosti

Peciva uvijek tostirana kako želite.

Uživajte u tostu sa stilom svaki dan.

  • Istražite set za doručak serije 3000

  • Uživajte u raznim vrstama kruha

  • Moderan dizajn za svaku kuhinju

Cijeli komplet za doručak dostupan je s kuhalom za vodu i aparatom za filter kavu

Cijeli komplet za doručak dostupan je s kuhalom za vodu i aparatom za filter kavu

Istražite naš cijeli komplet za doručak serije 3000 uz pripadajuće kuhalo za vodu i aparat za filter kavu. Dizajnirani za početak dana sa stilom!

Ukusan tost kako god želite uz 8 postavki prepečenosti

Ukusan tost kako god želite uz 8 postavki prepečenosti

Uživajte u savršenom tostu baš kako želite uz 8 postavki. Prilagodite tostiranje za bilo koju vrstu kruha, deblji ili tanji, lagano tostiran ili zlatno-smeđi hrskavi.

Ujednačeno tostirajte svaki kruh u 2 velika utora sa samocentriranjem

Ujednačeno tostirajte svaki kruh u 2 velika utora sa samocentriranjem

Obogatite svoj doručak različitim vrstama kruha, a ne samo tostom! Dva velika prilagodljiva utora za razne veličine i vrste kruha. Mehanizam za samocentriranje savršeno poravnava svaku krišku u sredini utora za ujednačeno tostiranje bez obzira na debljinu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

103

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Top!

Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2582/00 Toster

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2582/00 Toster

18/11/2024

Slovenija

Slovenija

Za popolne toaste!

Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

07/08/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů

S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.

Prednosti

Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi