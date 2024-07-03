2 godine jamstva
Istražite set za doručak serije 3000
Uživajte u raznim vrstama kruha
Moderan dizajn za svaku kuhinju
Istražite naš cijeli komplet za doručak serije 3000 uz pripadajuće kuhalo za vodu i aparat za filter kavu. Dizajnirani za početak dana sa stilom!
Uživajte u savršenom tostu baš kako želite uz 8 postavki. Prilagodite tostiranje za bilo koju vrstu kruha, deblji ili tanji, lagano tostiran ili zlatno-smeđi hrskavi.
Obogatite svoj doručak različitim vrstama kruha, a ne samo tostom! Dva velika prilagodljiva utora za razne veličine i vrste kruha. Mehanizam za samocentriranje savršeno poravnava svaku krišku u sredini utora za ujednačeno tostiranje bez obzira na debljinu.
4.9
od 5
103
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Top!
Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2582/00 Toster
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2582/00 Toster
majkaa
18/11/2024
Slovenija
Za popolne toaste!
Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Holka z Prahy
07/08/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů
S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.
Prednosti
Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač