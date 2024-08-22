HD2510/90
Hrskavi tost svaki dan
Tosterom Philips Essentials Collection serije 1000 tostirajte bilo koji kruh onako kako želite. Od blago hrskavog do zlatno-smeđeg, sve je moguće uz 6 postavki prepečenosti.
Izdržljivo, sigurno i učinkovito tost.
Pametan i praktičan dizajn
Otkrijte cijeli komplet za doručak
Komplet za doručak dizajniran za ono što je doista važno. Otkrijte cijeli komplet s odgovarajućim aparatom za kavu s filtrom i kuhalom za vodu.
Šest postavki omogućuje tostiranje različitih vrsta kruha bez rizika od zagorijevanja. Podesite postavku za prepečenost kako bi tost bio upravo onakav kakav želite.
Uživajte u svestranosti uz dva široka otvora za različite šnite – od kruha do peciva i svega između.
5.0
od 5
1
Recenzije
Birsan
22/08/2024
România
Foarte delicat si eficient
A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.
Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000
Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000