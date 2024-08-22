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Essentials CollectionPhilips toster serije 1000

HD2510/90

5

| (1) Recenzije

Hrskavi tost svaki dan

Tosterom Philips Essentials Collection serije 1000 tostirajte bilo koji kruh onako kako želite. Od blago hrskavog do zlatno-smeđeg, sve je moguće uz 6 postavki prepečenosti.

Pogledajte sve prednosti

Tostirajte onako kako želite uz 6 postavki prepečenosti

Hrskavi tost svaki dan

  • Izdržljivo, sigurno i učinkovito tost.

  • Pametan i praktičan dizajn

  • Otkrijte cijeli komplet za doručak

Otkrijte cijeli komplet za doručak

Otkrijte cijeli komplet za doručak

Komplet za doručak dizajniran za ono što je doista važno. Otkrijte cijeli komplet s odgovarajućim aparatom za kavu s filtrom i kuhalom za vodu.

6 postavki za prepečenost za tostiranje baš onako kako želite

6 postavki za prepečenost za tostiranje baš onako kako želite

Šest postavki omogućuje tostiranje različitih vrsta kruha bez rizika od zagorijevanja. Podesite postavku za prepečenost kako bi tost bio upravo onakav kakav želite.

2 velika otvora za kruh različite veličine

2 velika otvora za kruh različite veličine

Uživajte u svestranosti uz dva široka otvora za različite šnite – od kruha do peciva i svega između.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

4
3
2
1

22/08/2024

România

România

Foarte delicat si eficient

A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.

Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

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