2 godine jamstva
Obustavljeno
820 W
Ploča za rezanje i spajanje
Ploče za rezanje i spajanje zadržavaju sastojke i sir unutar sendviča
Zahvaljujući visokoj temperaturi, sendviči su tostirani ravnomjerno, ukusni su i hrskavi.
Jednostavno gurnite prema dolje za sigurno zatvaranje i blokiranje tostera za sendviče.
4.3
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
rad19
01/10/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu
Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
mateska
09/03/2019
Česká republika
výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač
Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
STEEB
09/02/2018
Česká republika
Splnil očekávání.
Tento produkt byl vybrán na základě výsledků v testu v časpise D-test.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač