2 godine jamstva
750 W
Spremanje u uspravnom položaju
Prekidač za uklj./isklj. s indikatorom
Ploča za sendviče
Pripremite omiljene tostirane sendviče na trokutastim pločama za grilanje
Brzim zagrijavanjem sve se tostira do hrskavog, zlatnog savršenstva u ovom snažnom tosteru za sendviče od 750 W.
Nema više lijepljenja i ribanja. Ploče za grilanje sendviča možete samo obrisati zahvaljujući dugotrajnom sloju koji sprječava lijepljenje.
4.9
od 5
16
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ante10
05/11/2024
Hrvatska
Odličan toaster!
Jako sam zadovoljan ovim tosterom. Lijepo izgleda, brzo se zagrije i lako se održava. Sviđa mi se što je dubok, pa u njega stanu i veći sendviči. Nemam zamjerki, mislim da je omjer uloženog i dobivenog jako dobar. Topla preporuka.
Prednosti
Brzo zagrijavanje, dubina, lako se održava, dizajn
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče
Mačka24
27/08/2024
Slovenija
Dobri sendviči
Super mi je, ker je kompakten in ker dobro zapeče sendviče.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev
mixnito
25/10/2024
Česká republika
dobrý toustovač
Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD2330/90 Toustovač
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD2330/90 Toustovač