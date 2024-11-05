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Sve serije

  • Sendviči zlatne boje, svaki dan
  • Sendviči zlatne boje, svaki dan
  • Sendviči zlatne boje, svaki dan
  • Sendviči zlatne boje, svaki dan
  • Sendviči zlatne boje, svaki dan
  • Sendviči zlatne boje, svaki dan
  • Sendviči zlatne boje, svaki dan
  • Sendviči zlatne boje, svaki dan
  • Sendviči zlatne boje, svaki dan
  • Sendviči zlatne boje, svaki dan

Serija 3000Toster za sendviče

HD2331/90

4.9
| (16) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sendviči zlatne boje, svaki dan
Uživajte u hrskavim i savršeno tostiranim trokutastim sendvičima uz Philipsov toster za sendviče serije 3000. Ploče za sendviče sa slojem protiv lijepljenja snažno zagrijavaju ukusne sendviče i lako se čiste.
Pogledajte sve prednosti

Hrskavi i savršeno tostirani trokutasti sendviči

Sendviči zlatne boje, svaki dan

  • 750 W

  • Spremanje u uspravnom položaju

  • Prekidač za uklj./isklj. s indikatorom

  • Ploča za sendviče

Trokutaste ploče za grilanje za omiljenu slanu užinu

Trokutaste ploče za grilanje za omiljenu slanu užinu

Pripremite omiljene tostirane sendviče na trokutastim pločama za grilanje

Snaga 750 W za savršeno tostiranje

Snaga 750 W za savršeno tostiranje

Brzim zagrijavanjem sve se tostira do hrskavog, zlatnog savršenstva u ovom snažnom tosteru za sendviče od 750 W.

Ploče sa slojem protiv lijepljenja za lako čišćenje

Ploče sa slojem protiv lijepljenja za lako čišćenje

Nema više lijepljenja i ribanja. Ploče za grilanje sendviča možete samo obrisati zahvaljujući dugotrajnom sloju koji sprječava lijepljenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

16

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

05/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan toaster!

Jako sam zadovoljan ovim tosterom. Lijepo izgleda, brzo se zagrije i lako se održava. Sviđa mi se što je dubok, pa u njega stanu i veći sendviči. Nemam zamjerki, mislim da je omjer uloženog i dobivenog jako dobar. Topla preporuka.

Prednosti

Brzo zagrijavanje, dubina, lako se održava, dizajn

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2330/90 Toster za sendviče

27/08/2024

Slovenija

Slovenija

Dobri sendviči

Super mi je, ker je kompakten in ker dobro zapeče sendviče.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD2330/90 Opekač sendvičev

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

dobrý toustovač

Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD2330/90 Toustovač

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD2330/90 Toustovač

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