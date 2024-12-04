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Sve serije

  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
  • Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta

Svenamjensko kuhalo tvrtke PhilipsAparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom

HD2151/40

4.6
| (110) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta
Bezbrižno kuhajte kod kuće uz naš aparat za kuhanje po tlakom sve-u-jednom. Maksimalan okus, minimalan trud.
Pogledajte sve prednosti

Započnite s brzim kuhanjem kod kuće uz Taste Control

Skuhajte razna ukusna jela za 30 minuta

  • Tehnologija brzog otpuštanja tlaka

  • Sustav kontrole okusa

  • Unaprijed konfigurirani programi kuhanja

  • Detaljne smjernice

Tehnologija brzog otpuštanja tlaka

Tehnologija brzog otpuštanja tlaka

Tehnologija brzog otpuštanja tlaka pruža automatsko otpuštanje tlaka u samo 7 minuta – 50 % brže od kuhanja na štednjaku.*

Višenamjenske značajke za ukusnu raznolikost

Višenamjenske značajke za ukusnu raznolikost

Kuhanje pod tlakom za sporo kuhanje, pirjanje i kuhanje na pari – uživajte u više od 35 unaprijed konfiguriranih opcija jelovnika dodirom tipke.

Sustav kontrole okusa

Sustav kontrole okusa

Ostvarite ukusnije rezultate uz naš novi sustav kontrole okusa – precizna kontrola tlaka i temperature poboljšava mekoću mesa za 22 %** i sočnost za 42 %.**

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

110

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

04/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

kuhinjski gadget za muškarce

[Employee of philipsglobal] Brza priprema ukusnih jela i jednostavan za korištenje. Nezahtjevno čišćenje. Hobotnica zajedno s krumpirom brzo kuhana (30 min) i odličnog je okusa. Ukratko, jako zadovoljan. Vrhunski kuhinjski gadget za muškarce.

Prednosti

Brzo, jednostavno, ukusno

Mane

Upute za uporabu mogu biti u obliku knjižice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom

03/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Fantastičan i jednostavan za vrhunsku kulinariku

Kao profesionalnom kuharu ovaj proizvod mi je jako simpatičan zbog jednostavnosti. Koristim tlačne kotlove u kuhinji ali samo za veći broj ljudi i stvarno sam se razveselio da sada mogu to koristit i u svojoj kuhinji. Svakako preporučujem proizvod svakom domaćinstvu zbog jednostavne upotrebe i uštede vremena. Kuhinja vam ostaje čista a za pripremu jela potrošim 30 i čak do 50% manje vremena uz to da ostaju struktura i okus na vrhunskom nivoju.

Prednosti

Brzo i jednostavo i za osobe bez znanja, ušteda vremena

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom

02/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlično rješenje za ručkove radnim danom

Vrlo praktičan uređaj za kuhanje, posebno radnim danima, jer uštedi na vremenu za pripremu jela, kao i za pospremanje. Za prvi pokus napravili smo pileći paprikaš, bio je gotov za 25 minuta i jako ukusan. Prezadovoljna cijela obitelj. Sve preporuke za zdravo i brzo pripremanje obroka.

Prednosti

Sve preporuke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom

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Upozorenja

  1. Govedina kuhana 30 minuta od zagrijavanja do otpuštanja svog tlaka, u usporedbi sa 60 minuta kuhanja na štednjaku

  2. Ispitivanje uz Warner-Bratzlerov test otpornosti i gubitak sadržaja vlage u svinjetini i piletini, u usporedbi s uređajem za kuhanje sve-u-jednom 3000 tvrtke Philips i kuhanjem na štednjaku

  3. Vrijedi samo za tržišta s aplikacijom HomeID