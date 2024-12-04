2 godine jamstva
Tehnologija brzog otpuštanja tlaka
Sustav kontrole okusa
Unaprijed konfigurirani programi kuhanja
Detaljne smjernice
Tehnologija brzog otpuštanja tlaka pruža automatsko otpuštanje tlaka u samo 7 minuta – 50 % brže od kuhanja na štednjaku.*
Kuhanje pod tlakom za sporo kuhanje, pirjanje i kuhanje na pari – uživajte u više od 35 unaprijed konfiguriranih opcija jelovnika dodirom tipke.
Ostvarite ukusnije rezultate uz naš novi sustav kontrole okusa – precizna kontrola tlaka i temperature poboljšava mekoću mesa za 22 %** i sočnost za 42 %.**
Nagrade
4.6
od 5
110
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
BatkoI
04/12/2024
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
kuhinjski gadget za muškarce
[Employee of philipsglobal] Brza priprema ukusnih jela i jednostavan za korištenje. Nezahtjevno čišćenje. Hobotnica zajedno s krumpirom brzo kuhana (30 min) i odličnog je okusa. Ukratko, jako zadovoljan. Vrhunski kuhinjski gadget za muškarce.
Prednosti
Brzo, jednostavno, ukusno
Mane
Upute za uporabu mogu biti u obliku knjižice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom
Bbyan72
03/12/2024
Hrvatska
Fantastičan i jednostavan za vrhunsku kulinariku
Kao profesionalnom kuharu ovaj proizvod mi je jako simpatičan zbog jednostavnosti. Koristim tlačne kotlove u kuhinji ali samo za veći broj ljudi i stvarno sam se razveselio da sada mogu to koristit i u svojoj kuhinji. Svakako preporučujem proizvod svakom domaćinstvu zbog jednostavne upotrebe i uštede vremena. Kuhinja vam ostaje čista a za pripremu jela potrošim 30 i čak do 50% manje vremena uz to da ostaju struktura i okus na vrhunskom nivoju.
Prednosti
Brzo i jednostavo i za osobe bez znanja, ušteda vremena
Mane
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Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom
MinaMina
02/12/2024
Hrvatska
Odlično rješenje za ručkove radnim danom
Vrlo praktičan uređaj za kuhanje, posebno radnim danima, jer uštedi na vremenu za pripremu jela, kao i za pospremanje. Za prvi pokus napravili smo pileći paprikaš, bio je gotov za 25 minuta i jako ukusan. Prezadovoljna cijela obitelj. Sve preporuke za zdravo i brzo pripremanje obroka.
Prednosti
Sve preporuke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Svenamjensko kuhalo tvrtke Philips HD2151/40 Aparat za kuhanje pod tlakom sve-u-jednom
Govedina kuhana 30 minuta od zagrijavanja do otpuštanja svog tlaka, u usporedbi sa 60 minuta kuhanja na štednjaku
Ispitivanje uz Warner-Bratzlerov test otpornosti i gubitak sadržaja vlage u svinjetini i piletini, u usporedbi s uređajem za kuhanje sve-u-jednom 3000 tvrtke Philips i kuhanjem na štednjaku
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