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  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja
  • Maksimalna sloboda oblikovanja

Novi

Hair ClipperSerija 9000

HC9722/15

4.5

| (282) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Maksimalna sloboda oblikovanja

Iskusite precizne, pouzdane frizure uz 28 postavki duljine i oštrice od titanija koje se same oštre. Kreirajte glatke prijelaze uz alat za precizne prijelaze i uživajte u kontroli profesionalne razine kod kuće uz ovaj svestrani Philips frizerski komplet dodatne opreme.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svjetski brend broj 1 za električne uređaje za osobno uređivanje1

Precizno šišanje, jednostavni prijelazi i glatko uređivanje

Maksimalna sloboda oblikovanja

  • Oštrice od titanija koje se same oštre

  • 28 postavki duljine

  • Senzor PowerAdapt

  • Trim and Flow

Prilagodite svoj izgled uz 28 podesivih dužina

Prilagodite svoj izgled uz 28 podesivih dužina

Kreirajte vlastiti stil uz 28 postavki duljine u preciznim koracima od 1 mm. Tri prilagodljiva češlja, od 2 do 28 mm, pružaju potpunu kontrolu za bilo koju frizuru, dok šišanje bez češlja omogućuje glatke rezultate od 0,5 mm. Personalizirano dotjerivanje sa samopouzdanjem sada je lako.

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Naše oštrice od titanija koje se same oštre ostat će oštre uporabu za uporabom, pružajući dosljedne, pouzdane rezultate. Aparat za šišanje pruža uglađeno, jednostavno šišanje koje osigurava definiranu frizuru bez kompromisa.

U kompletu su 4 osnovna alata za oblikovanje po želji

U kompletu su 4 osnovna alata za oblikovanje po želji

Frizerski komplet dodatne opreme od 4 dijela sadrži sve potrebno za pouzdano šišanje kod kuće. Obuhvaća škare, češalj, ogrtač i kopče za kosu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

282

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/05/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Philips

Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.

Prednosti

Kvalita, rýchlosť strihania

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-04-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-04-08

03/12/2022

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Spokojný

Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-11-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-11-03

16/01/2021

Slovensko

Slovensko

Maximalna spokojnost

Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie

Prednosti

Lahka obsluha, funkcny, dobre striha

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2020-12-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2020-12-16

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Upozorenja

  1. Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025. 

  1. U usporedbi s profesionalnim frizerima.

  2. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje.