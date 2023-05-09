2 godine jamstva
Novi
Maksimalna sloboda oblikovanja
Iskusite precizne, pouzdane frizure uz 28 postavki duljine i oštrice od titanija koje se same oštre. Kreirajte glatke prijelaze uz alat za precizne prijelaze i uživajte u kontroli profesionalne razine kod kuće uz ovaj svestrani Philips frizerski komplet dodatne opreme.
Oštrice od titanija koje se same oštre
28 postavki duljine
Senzor PowerAdapt
Trim and Flow
Kreirajte vlastiti stil uz 28 postavki duljine u preciznim koracima od 1 mm. Tri prilagodljiva češlja, od 2 do 28 mm, pružaju potpunu kontrolu za bilo koju frizuru, dok šišanje bez češlja omogućuje glatke rezultate od 0,5 mm. Personalizirano dotjerivanje sa samopouzdanjem sada je lako.
Naše oštrice od titanija koje se same oštre ostat će oštre uporabu za uporabom, pružajući dosljedne, pouzdane rezultate. Aparat za šišanje pruža uglađeno, jednostavno šišanje koje osigurava definiranu frizuru bez kompromisa.
Frizerski komplet dodatne opreme od 4 dijela sadrži sve potrebno za pouzdano šišanje kod kuće. Obuhvaća škare, češalj, ogrtač i kopče za kosu.
4.5
od 5
282
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Herďo
09/05/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Philips
Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.
Prednosti
Kvalita, rýchlosť strihania
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-04-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-04-08
Kubko
03/12/2022
Slovensko
Provjereni kupac
Spokojný
Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-11-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-11-03
Micka090317
16/01/2021
Slovensko
Maximalna spokojnost
Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie
Prednosti
Lahka obsluha, funkcny, dobre striha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2020-12-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2020-12-16
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.
U usporedbi s profesionalnim frizerima.
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje.