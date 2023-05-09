2 godine jamstva
Obustavljeno
Metalne oštrice koje se same oštre
60 postavki duljine
120 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Do 5 godina jamstva
Pomoću gumba za upravljanje precizno odaberite i zaključajte željenu duljinu, birajući između više od 60 postavki duljine. Koristite češalj za podrezivanje uz precizne korake od 0,2 mm između 1 i 7 mm te 1 mm između 7 i 42 mm. Moguća je i uporaba bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.
Čelične oštrice koje se same oštre dizajnirane su da budu nevjerojatno dugotrajne. Čak i nakon 5 godina režu istom preciznošću kao prvog dana.
Ravnomjerno podrezana frizura, personalizirana za vas. Senzor PowerAdapt automatski podešava motor radi usklađivanja s vašom jedinstvenom gustoćom kose, osiguravajući točno odgovarajuću snagu rezanja pri bilo kojoj duljini.
4.5
od 5
279
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Herďo
09/05/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Philips
Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.
Prednosti
Kvalita, rýchlosť strihania
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Kubko
03/12/2022
Slovensko
Provjereni kupac
Spokojný
Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Micka090317
16/01/2021
Slovensko
Maximalna spokojnost
Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie
Prednosti
Lahka obsluha, funkcny, dobre striha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
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