2 godine jamstva
Novi
Precizno i raznovrsno stiliziranje
Iskusite raznovrsne i precizne frizure uz 28 postavki duljine i oštrice koje se same oštre te ostaju oštre uporabu za uporabom. Uživajte u definiranim i dosljednim rezultatima kod kuće.
Oštrice od čelika koje se same oštre
28 postavki duljine
Senzor PowerAdapt
Trim and Flow
Kreirajte vlastiti stil uz 28 postavki duljine u preciznim koracima od 1 mm. Tri prilagodljiva češlja, od 2 do 28 mm, pružaju potpunu kontrolu za bilo koju frizuru, dok šišanje bez češlja omogućuje glatke rezultate od 0,5 mm. Personalizirano dotjerivanje sa samopouzdanjem sada je lako.
Ostvarite savršeno šišanje čeličnim oštricama od 41 mm koje se same oštre, kreiranima za dugotrajne performanse
Uživajte u jednostavnom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow osmišljen je kako bi micao kosu i onemogućio blokade te kako bi se aparat za šišanje lako pomicao. Pomaže vam zadržati kontrolu i postići idealan stil bez prekidanja.
4.5
od 5
282
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Herďo
09/05/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Philips
Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.
Prednosti
Kvalita, rýchlosť strihania
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-04-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-04-08
Kubko
03/12/2022
Slovensko
Provjereni kupac
Spokojný
Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-11-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-11-03
Micka090317
16/01/2021
Slovensko
Maximalna spokojnost
Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie
Prednosti
Lahka obsluha, funkcny, dobre striha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2020-12-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2020-12-16
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje