2 godine jamstva
Novi
Svestrano šišanje za cijelu obitelj
Pružite sebi ili voljenim osobama precizno šišanje uz Philips aparat za šišanje serije 5000. Oštrice koje su postojano oštre pružaju glatke, ujednačene rezultate, dok snažne bežične performanse omogućuju ugodno šišanje sa samopouzdanjem.
Oštrice od čelika koje se same oštre
16 postavki duljine
Senzor PowerAdapt
Trim and Flow
Uz 16 preciznih postavki duljine u koracima od 2mm, ovaj aparat za šišanje pomaže u postizanju dosljednog, jednostavnog šišanja kod kuće. Dva prilagodljiva češlja, od 3 do 28 mm, plus precizni češalj od 2 mm, pružaju fleksibilnost za oblikovanje željene frizure. Kada poželite kratku frizuru, jednostavno odvojite češalj i šišajte na 0,5 mm.
Ostvarite savršeno šišanje čeličnim oštricama od 41 mm koje se same oštre, kreiranima za dugotrajne performanse
Uživajte u jednostavnom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow osmišljen je kako bi micao kosu i onemogućio blokade te kako bi se aparat za šišanje lako pomicao. Pomaže vam zadržati kontrolu i postići idealan stil bez prekidanja.
4.5
od 5
717
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
04/10/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Veľmi dobrý strojček
Moja skúsenosť je veľšmi kladná. Strihá rýchlo. Nastavenie výšky strihu je super. Avšak iba po dvoch milimetroch sa dá pridávať. Je ľahký, dobre sa s ním manévruje. Trafil som polovičnú cenu, takže za 17 € je to fakt dobrá kúpa. Trochu škoda že nie je na baterku, ale s tím som ho kupoval. Nie je to môj prvý strojček od Philips, predtým som mal nabíjateľný model z baterkou zo série 3000. Takisto som bol veľmi spokojný. Používam ho dodnes, aj keď baterka stratila kapacitu už po 3 rokoch používania. čiže ho používam už iba z káblom.
Prednosti
Rýchly, ostrá čepeľ, nastaviteľná dĺžka strihu, nízka váha, dostatočne dlhý kábel
Mane
Nastavenie dĺžky strihu iba po 2 mm.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Date of Use 2022-09-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Date of Use 2022-09-04
jucii
18/05/2021
Slovensko
Vyborne striha za tie peniaze
ostry, sikovny, nehlucny, prijala by som iný typ nadstavca lebo sa tazsie vyberaju dlhsie vlasy odtial, ten starsí nadstavec bol praktickejsi.
Prednosti
ostry
Mane
ziadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Date of Use 2021-01-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Date of Use 2021-01-18
Richie74
29/09/2020
Slovensko
Výborný
Prvé strihanie, úplne super, rýchle, precízne, spokojný som.
Prednosti
Cena, vykon
Mane
Neviem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov
Date of Use 2020-08-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov
Date of Use 2020-08-29
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje.