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  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj

Novi

Hair ClipperSerija 5000

HC5733/15

4.5

| (717) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Svestrano šišanje za cijelu obitelj

Pružite sebi ili voljenim osobama precizno šišanje uz Philips aparat za šišanje serije 5000. Oštrice koje su postojano oštre pružaju glatke, ujednačene rezultate, dok snažne bežične performanse omogućuju ugodno šišanje sa samopouzdanjem.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svjetski brend broj 1 za električne uređaje za osobno uređivanje1

Ostvarite savršeno ujednačene rezultate šišanja kod kuće

Svestrano šišanje za cijelu obitelj

  • Oštrice od čelika koje se same oštre

  • 16 postavki duljine

  • Senzor PowerAdapt

  • Trim and Flow

Prilagodite svoj izgled uz 16 podesivih dužina

Prilagodite svoj izgled uz 16 podesivih dužina

Uz 16 preciznih postavki duljine u koracima od 2mm, ovaj aparat za šišanje pomaže u postizanju dosljednog, jednostavnog šišanja kod kuće. Dva prilagodljiva češlja, od 3 do 28 mm, plus precizni češalj od 2 mm, pružaju fleksibilnost za oblikovanje željene frizure. Kada poželite kratku frizuru, jednostavno odvojite češalj i šišajte na 0,5 mm.

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Ostvarite savršeno šišanje čeličnim oštricama od 41 mm koje se same oštre, kreiranima za dugotrajne performanse

Za ujednačeno i lako podrezivanje kod kuće

Za ujednačeno i lako podrezivanje kod kuće

Uživajte u jednostavnom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow osmišljen je kako bi micao kosu i onemogućio blokade te kako bi se aparat za šišanje lako pomicao. Pomaže vam zadržati kontrolu i postići idealan stil bez prekidanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

717

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/10/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Veľmi dobrý strojček

Moja skúsenosť je veľšmi kladná. Strihá rýchlo. Nastavenie výšky strihu je super. Avšak iba po dvoch milimetroch sa dá pridávať. Je ľahký, dobre sa s ním manévruje. Trafil som polovičnú cenu, takže za 17 € je to fakt dobrá kúpa. Trochu škoda že nie je na baterku, ale s tím som ho kupoval. Nie je to môj prvý strojček od Philips, predtým som mal nabíjateľný model z baterkou zo série 3000. Takisto som bol veľmi spokojný. Používam ho dodnes, aj keď baterka stratila kapacitu už po 3 rokoch používania. čiže ho používam už iba z káblom.

Prednosti

Rýchly, ostrá čepeľ, nastaviteľná dĺžka strihu, nízka váha, dostatočne dlhý kábel

Mane

Nastavenie dĺžky strihu iba po 2 mm.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Date of Use 2022-09-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Date of Use 2022-09-04

18/05/2021

Slovensko

Slovensko

Vyborne striha za tie peniaze

ostry, sikovny, nehlucny, prijala by som iný typ nadstavca lebo sa tazsie vyberaju dlhsie vlasy odtial, ten starsí nadstavec bol praktickejsi.

Prednosti

ostry

Mane

ziadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Date of Use 2021-01-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Date of Use 2021-01-18

29/09/2020

Slovensko

Slovensko

Výborný

Prvé strihanie, úplne super, rýchle, precízne, spokojný som.

Prednosti

Cena, vykon

Mane

Neviem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov

Date of Use 2020-08-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov

Date of Use 2020-08-29

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  1. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje.