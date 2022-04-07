2 godine jamstva
Novi
Svestrano šišanje za cijelu obitelj
Pružite sebi ili voljenim osobama precizno šišanje uz Philips aparat za šišanje serije 5000. Oštrice koje su postojano oštre pružaju glatke, ujednačene rezultate, dok snažne bežične performanse omogućuju ugodno šišanje sa samopouzdanjem.
Oštrice od čelika koje se same oštre
10 postavki duljine
Senzor PowerAdapt
Trim and Flow
Uz 10 postavki dužine u koracima od 3 mm ovaj aparat za šišanje omogućuje kontrolu nad šišanjem. Podesivi češalj omogućuje podrezivanje od 3 mm do 24 mm, a bez njega možete podrezivati na 0,5 mm. Pouzdano, jednostavno podrezivanje.
Naše oštrice koje se same oštre od 41 mm dugotrajno su oštre i režu kosu besprijekorno kako bi frizura bila ujednačena svaki put.
Uživajte u jednostavnom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow osmišljen je kako bi micao kosu i onemogućio blokade te kako bi se aparat za šišanje lako pomicao. Pomaže vam zadržati kontrolu i postići idealan stil bez prekidanja.
4.5
od 5
716
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Celavac007
07/04/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlicno sisa
Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2021-03-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2021-03-07
Ado_Sa
24/09/2021
Hrvatska
Nadprosječan proizvod
Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.
Prednosti
Dizajn, funkcionalnost, cijena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-09-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-09-24
Šiša2021
02/04/2021
Hrvatska
Odlilne značajke
Preporuka svima da kupe proizvod, odličan je, lako dostupan i pristupačan :)
Prednosti
Svw
Mane
Ne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-02
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje.