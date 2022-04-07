ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj
  • Svestrano šišanje za cijelu obitelj

Novi

Hair ClipperSerija 5000

HC5721/15

4.5

| (716) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Svestrano šišanje za cijelu obitelj

Pružite sebi ili voljenim osobama precizno šišanje uz Philips aparat za šišanje serije 5000. Oštrice koje su postojano oštre pružaju glatke, ujednačene rezultate, dok snažne bežične performanse omogućuju ugodno šišanje sa samopouzdanjem.

Pogledajte sve prednosti
Philips OneGrooming #1 Icon

Svjetski brend broj 1 za električne uređaje za osobno uređivanje1

Ostvarite savršeno ujednačene rezultate šišanja kod kuće

Svestrano šišanje za cijelu obitelj

  • Oštrice od čelika koje se same oštre

  • 10 postavki duljine

  • Senzor PowerAdapt

  • Trim and Flow

Prilagodite svoj izgled uz 10 podesivih dužina

Prilagodite svoj izgled uz 10 podesivih dužina

Uz 10 postavki dužine u koracima od 3 mm ovaj aparat za šišanje omogućuje kontrolu nad šišanjem. Podesivi češalj omogućuje podrezivanje od 3 mm do 24 mm, a bez njega možete podrezivati na 0,5 mm. Pouzdano, jednostavno podrezivanje.

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Naše oštrice koje se same oštre od 41 mm dugotrajno su oštre i režu kosu besprijekorno kako bi frizura bila ujednačena svaki put.

Za ujednačeno i lako podrezivanje kod kuće

Za ujednačeno i lako podrezivanje kod kuće

Uživajte u jednostavnom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow osmišljen je kako bi micao kosu i onemogućio blokade te kako bi se aparat za šišanje lako pomicao. Pomaže vam zadržati kontrolu i postići idealan stil bez prekidanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

716

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odlicno sisa

Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2021-03-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2021-03-07

24/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nadprosječan proizvod

Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.

Prednosti

Dizajn, funkcionalnost, cijena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-09-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-09-24

02/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlilne značajke

Preporuka svima da kupe proizvod, odličan je, lako dostupan i pristupačan :)

Prednosti

Svw

Mane

Ne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-02

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025. 

  1. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje.