Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Aparati za šišanje
Sve serije
Hairclipper series 5000 Aparat za šišanje
Podrška
HC5630/15
Idi u trgovinu
Registrirajte svoj proizvod
Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).
Data Act Document
Izjava o sukladnosti za UK - English (US)
Hair Clipper 5000/7000Češalj za kosu od 2 mm
Beardtrimmer series 9000Adapter za napajanje HQ8505
Hairclipper series 5000& 7000Rezač
Hairclipper 5000/7000Češalj za kosu od 9 mm
Hairclipper series 5000& 7000Tvrda torbica
ShaversČetka za čišćenje
Hairclipper series 5000 & 7000Prilagodljivi češalj za kosu 3 – 15 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Prilagodljivi češalj za kosu 16 – 28 mm
Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda
Pronađite servisni centar
Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove
Jamstvo
Informacije o jamstvu za naše proizvode
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći