2 godine jamstva
Trim-n-Flow
28 postavki duljine (0,5 – 28 mm)
75 min bežične uporabe / 8 h punjenja
Može se prati u potpunosti
Do 5 godina jamstva
Uređaj na koji se uvijek možete osloniti za odličan izgled. Tehnologija DuraPower štiti motor i bateriju od prekomjernog rada, učinkovito produžujući vijek trajanja aparata za šišanje.
Philipsov aparat za šišanje ima 2 prilagodljiva češlja i dodatni češalj za bradu od 2 mm, što je savršeno za šišanje na bilo koju duljinu. Postignite precizno šišanje od 3 mm do 28 mm u povećanjima od 1 mm. Upotrebljavajte češalj za kratko podrezivanje brade od 2 mm za kratko podrezivanje ili oblikovanje brade, ili odvojite češalj za izuzetno glatko podrezivanje od 0,5 mm.
Čelične oštrice koje se same oštre dizajnirane su da budu nevjerojatno dugotrajne. Čak i nakon 5 godina režu istom preciznošću kao prvog dana.
4.8
od 5
802
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vanjuska
10/02/2021
Hrvatska
Odlično
Koristim ovaj aparat za šišanje svojih članova obitelji. Jako sam zadovoljna sa rezultatima. Aparat ima više podesivih duljina, brzo šiša, oštrice odlične. Za kućnu upotrebu ja sam oduševljena. Lako se opere pod vodom. Preporučujem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparat za šišanje
mmarinko
11/06/2020
Hrvatska
šišač philips
lagano i dobro oblikovan s dosta opcija za jednostavno šišanje kod kuće
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5612/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5612/15 Aparat za šišanje
Pajki
14/02/2022
Srbija
Savršen proizvod.
Proizvod kupljen za kućnu upotrebu, a radi kao profi aparati. Brzo podešavanje visine šišanja bez čestih zamena češljeva je odlična opcija kao i turbo opcija za jaču kosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat za šišanje koji može da se pere
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat za šišanje koji može da se pere
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje
Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.
Primjenjivo ekskluzivno za modele serija 5000, 7000 i 9000. Dostupno za globalno tržište, osim SAD-a, Kanade i Kine.