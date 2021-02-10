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Sve serije

  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.

2+3 produljeno jamstvo

Hairclipper series 5000Aparat za šišanje

HC5612/15

4.8
| (802) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
Philipsov Hair Clipper 5000 omogućuje vam brzo, ujednačeno i precizno šišanje. Uređaj ima 28 postavki duljine, tehnologiju Trim-and-Flow i sustav dvostrukih oštrica.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Dodatna preciznost za svestrano šišanje.

Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.

  • Trim-n-Flow

  • 28 postavki duljine (0,5 – 28 mm)

  • 75 min bežične uporabe / 8 h punjenja

  • Može se prati u potpunosti

  • Do 5 godina jamstva

Osigurajte duže trajanje baterije uz optimizirani dizajn koji pruža DuraPower

Osigurajte duže trajanje baterije uz optimizirani dizajn koji pruža DuraPower

Uređaj na koji se uvijek možete osloniti za odličan izgled. Tehnologija DuraPower štiti motor i bateriju od prekomjernog rada, učinkovito produžujući vijek trajanja aparata za šišanje.

28 postavki duljine uz precizan regulator

28 postavki duljine uz precizan regulator

Philipsov aparat za šišanje ima 2 prilagodljiva češlja i dodatni češalj za bradu od 2 mm, što je savršeno za šišanje na bilo koju duljinu. Postignite precizno šišanje od 3 mm do 28 mm u povećanjima od 1 mm. Upotrebljavajte češalj za kratko podrezivanje brade od 2 mm za kratko podrezivanje ili oblikovanje brade, ili odvojite češalj za izuzetno glatko podrezivanje od 0,5 mm.

Oštrina poput prvog dana bez podmazivanja

Oštrina poput prvog dana bez podmazivanja

Čelične oštrice koje se same oštre dizajnirane su da budu nevjerojatno dugotrajne. Čak i nakon 5 godina režu istom preciznošću kao prvog dana.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

802

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlično

Koristim ovaj aparat za šišanje svojih članova obitelji. Jako sam zadovoljna sa rezultatima. Aparat ima više podesivih duljina, brzo šiša, oštrice odlične. Za kućnu upotrebu ja sam oduševljena. Lako se opere pod vodom. Preporučujem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5610/15 Aparat za šišanje

11/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

šišač philips

lagano i dobro oblikovan s dosta opcija za jednostavno šišanje kod kuće

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5612/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5612/15 Aparat za šišanje

14/02/2022

Srbija

Srbija

Savršen proizvod.

Proizvod kupljen za kućnu upotrebu, a radi kao profi aparati. Brzo podešavanje visine šišanja bez čestih zamena češljeva je odlična opcija kao i turbo opcija za jaču kosu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat za šišanje koji može da se pere

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat za šišanje koji može da se pere

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 

  1. Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.

  2. Primjenjivo ekskluzivno za modele serija 5000, 7000 i 9000. Dostupno za globalno tržište, osim SAD-a, Kanade i Kine.