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  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
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  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
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  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
  • Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.

2+3 produljeno jamstvo

Hairclipper series 5000 Aparat za šišanje

HC5610/15

4.8
| (803) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.
Philipsov Hair Clipper 5000 omogućuje vam brzo, ujednačeno i precizno šišanje. Uređaj ima 28 postavki duljine, tehnologiju Trim-and-Flow i sustav dvostrukih oštrica.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Dodatna preciznost za svestrano šišanje.

Brzo, ujednačeno i precizno šišanje.

  • Trim-n-Flow

  • 28 postavki duljine (0,5 – 28 mm)

  • 75 min bežične uporabe / 8 h punjenja

  • Može se prati u potpunosti

  • Do 5 godina jamstva

Osigurajte duže trajanje baterije uz optimizirani dizajn koji pruža DuraPower

Osigurajte duže trajanje baterije uz optimizirani dizajn koji pruža DuraPower

Uređaj na koji se uvijek možete osloniti za odličan izgled. Tehnologija DuraPower štiti motor i bateriju od prekomjernog rada, učinkovito produžujući vijek trajanja aparata za šišanje.

28 postavki duljine uz precizan regulator

28 postavki duljine uz precizan regulator

Philipsov aparat za šišanje ima 2 prilagodljiva češlja i dodatni češalj za bradu od 2 mm, što je savršeno za šišanje na bilo koju duljinu. Postignite precizno šišanje od 3 mm do 28 mm u povećanjima od 1 mm. Upotrebljavajte češalj za kratko podrezivanje brade od 2 mm za kratko podrezivanje ili oblikovanje brade, ili odvojite češalj za izuzetno glatko podrezivanje od 0,5 mm.

Oštrina poput prvog dana bez podmazivanja

Oštrina poput prvog dana bez podmazivanja

Čelične oštrice koje se same oštre dizajnirane su da budu nevjerojatno dugotrajne. Čak i nakon 5 godina režu istom preciznošću kao prvog dana.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

803

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

08/01/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Zatial spokojnost, zastrihavac tichy, striha ako ma

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov

21/03/2025

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Spoľahlivý a kvalitný strojček na vlasy

Strojček na vlasy nie je hlučný, dobre sa drží v ruke. Je umývateľný pod prúdom vody, tým pádom je údržba veľmi jednoduchá a praktická. Dobre strihá dohladka aj jemné chĺpky na krku. Cestovné balenie zabezpečí dokonalú ochranu strojčeka a príslušenstva.

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov

28/01/2024

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Overená značka produktov

Zastrihávač som si vybral na základe dobrých recenzií a naozaj nesklamal. Má rýchle nabíjanie a dobre sa drží v ruke. Určite môžem zastrihávač odporučiť každému, kto hľadá produkt cena/výkon.

Prednosti

Rýchle nabíjanie, dobre sa drží v ruke, výdrž na jedno nabitie

Mane

Žiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 

  1. Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.

  2. Primjenjivo ekskluzivno za modele serija 5000, 7000 i 9000. Dostupno za globalno tržište, osim SAD-a, Kanade i Kine.