2 godine jamstva
Trim-n-Flow
28 postavki duljine (0,5 – 28 mm)
75 min bežične uporabe / 8 h punjenja
Može se prati u potpunosti
Do 5 godina jamstva
Uređaj na koji se uvijek možete osloniti za odličan izgled. Tehnologija DuraPower štiti motor i bateriju od prekomjernog rada, učinkovito produžujući vijek trajanja aparata za šišanje.
Philipsov aparat za šišanje ima 2 prilagodljiva češlja i dodatni češalj za bradu od 2 mm, što je savršeno za šišanje na bilo koju duljinu. Postignite precizno šišanje od 3 mm do 28 mm u povećanjima od 1 mm. Upotrebljavajte češalj za kratko podrezivanje brade od 2 mm za kratko podrezivanje ili oblikovanje brade, ili odvojite češalj za izuzetno glatko podrezivanje od 0,5 mm.
Čelične oštrice koje se same oštre dizajnirane su da budu nevjerojatno dugotrajne. Čak i nakon 5 godina režu istom preciznošću kao prvog dana.
4.8
od 5
803
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Radka6
08/01/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Zatial spokojnost, zastrihavac tichy, striha ako ma
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Iv88an
21/03/2025
Slovensko
Provjereni kupac
Spoľahlivý a kvalitný strojček na vlasy
Strojček na vlasy nie je hlučný, dobre sa drží v ruke. Je umývateľný pod prúdom vody, tým pádom je údržba veľmi jednoduchá a praktická. Dobre strihá dohladka aj jemné chĺpky na krku. Cestovné balenie zabezpečí dokonalú ochranu strojčeka a príslušenstva.
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Iceman 39
28/01/2024
Slovensko
Provjereni kupac
Overená značka produktov
Zastrihávač som si vybral na základe dobrých recenzií a naozaj nesklamal. Má rýchle nabíjanie a dobre sa drží v ruke. Určite môžem zastrihávač odporučiť každému, kto hľadá produkt cena/výkon.
Prednosti
Rýchle nabíjanie, dobre sa drží v ruke, výdrž na jedno nabitie
Mane
Žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje
Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.
Primjenjivo ekskluzivno za modele serija 5000, 7000 i 9000. Dostupno za globalno tržište, osim SAD-a, Kanade i Kine.