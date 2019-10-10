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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

Hairclipper series 5000Aparat za šišanje

HC5450/15

4.5

| (259) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*

APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 napravljen je da traje i dizajniran s odličnim performansama. Inovativni element za šišanje, izdržljive oštrice od titanija i prilagodljivi češalj dizajnirani su za brzo i oštro šišanje, svaki put.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svjetski brend broj 1 za električne uređaje za osobno uređivanje1

s tehnologijom DualCut za brže, oštrije šišanje

APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*

  • Oštrice od titanija

  • 24 postavke duljine

  • 90 min bežične uporabe/1 h punjenja

  • Češalj namijenjen djeci

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava rezanje svih vrsta dlačica. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže uklanjanje dlačica u usporedbi sa standardnim aparatima tvrtke Philips, uz dodatak čvrstog štitnika od nehrđajućeg čelika koji jamči vrhunsku izdržljivost.*

Izuzetno oštre oštrice za odlične rezultate

Izuzetno oštre oštrice za odlične rezultate

Dobit će savršeno podrezivanje bez posjekotina zahvaljujući čeličnim oštricama s premazom od titanija koje se same oštre i uvijek pružaju dugotrajne performanse.

Jednostavan odabir i zaključavanje 24 postavke duljine - 0,5 do 23 mm

Jednostavan odabir i zaključavanje 24 postavke duljine - 0,5 do 23 mm

Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine; na raspolaganju imate 23 postavke duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 1 mm. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

259

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má skvělé vlastnosti

Tento produkt má nejen pěkný desing, ale je jednoduchý na ovládání, tichý, lehce se čistí a ošetřuje. Můžete ho použít kdekoliv aniž byste potřebovali elektrickou zásuvku. Jsem velice spokojena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

23/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná koupě.Špičkový design

Velmi ostré nože.Tlačítko TURBO.Jednoduchá obsluha.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

04/06/2018

Česká republika

Česká republika

Je supr

Neni hlucny.Dobra obsluha.Striha rychle.Vydrzi dlouho po nabiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

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Upozorenja

  1. Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025. 

  1. U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips