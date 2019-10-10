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APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 napravljen je da traje i dizajniran s odličnim performansama. Inovativni element za šišanje, izdržljive oštrice od titanija i prilagodljivi češalj dizajnirani su za brzo i oštro šišanje, svaki put.
Oštrice od titanija
24 postavke duljine
90 min bežične uporabe/1 h punjenja
Češalj namijenjen djeci
Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava rezanje svih vrsta dlačica. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže uklanjanje dlačica u usporedbi sa standardnim aparatima tvrtke Philips, uz dodatak čvrstog štitnika od nehrđajućeg čelika koji jamči vrhunsku izdržljivost.*
Dobit će savršeno podrezivanje bez posjekotina zahvaljujući čeličnim oštricama s premazom od titanija koje se same oštre i uvijek pružaju dugotrajne performanse.
Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine; na raspolaganju imate 23 postavke duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 1 mm. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.
4.5
od 5
259
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Holomek
10/10/2019
Česká republika
Tento produkt má skvělé vlastnosti
Tento produkt má nejen pěkný desing, ale je jednoduchý na ovládání, tichý, lehce se čistí a ošetřuje. Můžete ho použít kdekoliv aniž byste potřebovali elektrickou zásuvku. Jsem velice spokojena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Luboš1911
23/03/2019
Česká republika
Výborná koupě.Špičkový design
Velmi ostré nože.Tlačítko TURBO.Jednoduchá obsluha.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
orbitka
04/06/2018
Česká republika
Je supr
Neni hlucny.Dobra obsluha.Striha rychle.Vydrzi dlouho po nabiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips