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Sve serije

  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*

Obustavljeno

Hairclipper series 5000Aparat za šišanje

HC5440/15

4.4
| (224) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod
APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 napravljen je da traje i dizajniran za pružanje odličnih radnih značajki. Inovativni element za šišanje, oštrice od nehrđajućeg čelika i prilagodljivi češalj dizajnirani su za brzo i oštro šišanje, svaki put.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

s tehnologijom DualCut za brže, oštrije šišanje

APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 24 postavke duljine

  • 75 min bežične uporabe/8 h punjenja

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim Philips aparatima za šišanje, uz dodatak čvrstog čeličnog štitnika koji jamči vrhunsku izdržljivost.*

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.

Jednostavan odabir i zaključavanje 24 postavke duljine - 0,5 do 23 mm

Jednostavan odabir i zaključavanje 24 postavke duljine - 0,5 do 23 mm

Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine; na raspolaganju imate 23 postavke duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 1 mm. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

224

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

08/01/2017

Slovensko

Slovensko

Rád som si ho kúpil. Philips je najlepšia značka

Neľutujem že som si ho kúpil. je skvelý. a ľahko sa s ním narába . A je aj tichý. Než ostatné strojčeky od iných značiek .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Parádní zastřihovač vlasů

Rychle nabíjení baterie Přesný střih bez trhání vlasů jako u levných zastřihovačů Možnost zakoupení náhradní hlavice

Prednosti

Rychlé nabíjení, výdrž baterie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

08/10/2019

Česká republika

Česká republika

Perfektní zastřihovač vlasů. Ušetřili jsme spoustu peněz za holiče pro manžela i pro syna.

Hodně dobrý zastřihovač vlasů, který už máme asi 5 let a pořád stříhá perfektně. Stříhám vlasy manželovi a synovi cca každý měsíc. Můžu jenom doporučit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 

  1. U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips