2 godine jamstva
Obustavljeno
Oštrice od nehrđajućeg čelika
24 postavke duljine
75 min bežične uporabe/8 h punjenja
Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim Philips aparatima za šišanje, uz dodatak čvrstog čeličnog štitnika koji jamči vrhunsku izdržljivost.*
Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.
Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine; na raspolaganju imate 23 postavke duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 1 mm. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.
4.4
od 5
224
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ondrej
08/01/2017
Slovensko
Rád som si ho kúpil. Philips je najlepšia značka
Neľutujem že som si ho kúpil. je skvelý. a ľahko sa s ním narába . A je aj tichý. Než ostatné strojčeky od iných značiek .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Jakub0520
24/05/2020
Česká republika
Parádní zastřihovač vlasů
Rychle nabíjení baterie Přesný střih bez trhání vlasů jako u levných zastřihovačů Možnost zakoupení náhradní hlavice
Prednosti
Rychlé nabíjení, výdrž baterie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Misha36
08/10/2019
Česká republika
Perfektní zastřihovač vlasů. Ušetřili jsme spoustu peněz za holiče pro manžela i pro syna.
Hodně dobrý zastřihovač vlasů, který už máme asi 5 let a pořád stříhá perfektně. Stříhám vlasy manželovi a synovi cca každý měsíc. Můžu jenom doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips