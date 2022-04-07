2 godine jamstva
Pouzdano i snažno podrezivanje
Poklonite sebi ili bližnjima savršeno ujednačeno i precizno šišanje uz Philips aparat za šišanje serije 3000 koji ima oštrice koje se same oštre za dugotrajnu oštrinu. Doživite snažne performanse uz uporabu kabela.
Oštrice koje se same oštre
9 postavki dužine
Trim and Flow
Korištenje s kabelom
Uz 9 postavki dužine u koracima od 3 mm ovaj aparat za šišanje omogućuje kontrolu nad šišanjem. Podesivi češalj omogućuje podrezivanje od 3 mm do 24 mm, a bez njega možete podrezivati na 0,5 mm. Pouzdano, jednostavno podrezivanje.
Naše oštrice koje se same oštre od 41 mm dugotrajno su oštre i režu kosu besprijekorno kako bi frizura bila ujednačena svaki put.
Uživajte u jednostavnom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow osmišljen je kako bi micao kosu i onemogućio blokade te kako bi se aparat za šišanje lako pomicao. Pomaže vam zadržati kontrolu i postići idealan stil bez prekida.
4.5
od 5
717
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Celavac007
07/04/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlicno sisa
Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2021-03-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2021-03-07
Ado_Sa
24/09/2021
Hrvatska
Nadprosječan proizvod
Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.
Prednosti
Dizajn, funkcionalnost, cijena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-09-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-09-24
Šiša2021
02/04/2021
Hrvatska
Odlilne značajke
Preporuka svima da kupe proizvod, odličan je, lako dostupan i pristupačan :)
Prednosti
Svw
Mane
Ne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-02
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje.