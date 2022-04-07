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  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje
  • Pouzdano i snažno podrezivanje

Novi

Hair ClipperSerija 3000

HC3721/15

4.5

| (716) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Pouzdano i snažno podrezivanje

Poklonite sebi ili bližnjima savršeno ujednačeno i precizno šišanje uz Philips aparat za šišanje serije 3000 koji ima oštrice koje se same oštre za dugotrajnu oštrinu. Doživite snažne performanse uz uporabu kabela.

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Svjetski brend broj 1 za električne uređaje za osobno uređivanje1

Jednostavna uporaba za precizno šišanje

Pouzdano i snažno podrezivanje

  • Oštrice koje se same oštre

  • 6 postavki duljine

  • Trim and Flow

  • Korištenje s kabelom

Prilagodite svoj izgled uz 6 podesivih dužina

Prilagodite svoj izgled uz 6 podesivih dužina

Uz 6 postavki dužine u koracima od 3 mm ovaj aparat za šišanje omogućuje kontrolu nad šišanjem. Podesivi češalj omogućuje podrezivanje od 3 mm do 15 mm, a bez njega možete podrezivati na 0,5 mm. Pouzdano, jednostavno podrezivanje.

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Naše oštrice koje se same oštre od 41 mm dugotrajno su oštre i režu kosu besprijekorno kako bi frizura bila ujednačena svaki put.

Za ujednačeno i lako podrezivanje kod kuće

Za ujednačeno i lako podrezivanje kod kuće

Uživajte u jednostavnom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow osmišljen je kako bi micao kosu i onemogućio blokade te kako bi se aparat za šišanje lako pomicao. Pomaže vam zadržati kontrolu i postići idealan stil bez prekida.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

716

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odlicno sisa

Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2021-03-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2021-03-07

24/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nadprosječan proizvod

Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.

Prednosti

Dizajn, funkcionalnost, cijena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-09-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-09-24

02/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlilne značajke

Preporuka svima da kupe proizvod, odličan je, lako dostupan i pristupačan :)

Prednosti

Svw

Mane

Ne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-02

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  1. Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025. 

  1. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje.