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  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura

2+1 produljeno jamstvo

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3530/15

4.5
| (715) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brza i ravnomjerna frizura
Philipsov Hair Clipper 3000 omogućuje vam brzo i ravnomjerno šišanje. Uređaj ima 13 postavki duljine te tehnologije Trim-and-Flow i DualCut, tako da vam omogućuje brzo postizanje ujednačenog rezultata.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Brže šišanje bez začepljenja

Brza i ravnomjerna frizura

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre

  • 13 postavki duljine

  • 75 min bežične uporabe / 8 h punjenja

  • Uključen je češalj za bradu

Osigurajte duže trajanje baterije uz optimizirani dizajn koji pruža DuraPower

Osigurajte duže trajanje baterije uz optimizirani dizajn koji pruža DuraPower

Uređaj na koji se uvijek možete osloniti za odličan izgled. Tehnologija DuraPower štiti motor i bateriju od prekomjernog rada, učinkovito produžujući vijek trajanja aparata za šišanje.

Lako prilagodite duljinu kose od 0,5 mm do 23 mm

Lako prilagodite duljinu kose od 0,5 mm do 23 mm

Lako precizno prilagodite duljinu kose. Birajte između 12 postavki između 1 mm i 23 mm u povećanjima od 2 mm. Ako želite manje podrezivanje, jednostavno odvojite češalj za precizno rezanje od 0,5 mm.

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre, podmazivanje nije potrebno

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre, podmazivanje nije potrebno

Izgledati dobro nikada nije bilo lakše. Naši aparati za brijanje mogu se pohvaliti oštricama koje se same oštre i nevjerojatno dugo traju, osiguravajući precizno dotjerivanje od prvog dana do pet godina i više.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

715

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odlicno sisa

Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

24/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nadprosječan proizvod

Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.

Prednosti

Dizajn, funkcionalnost, cijena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

02/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlilne značajke

Preporuka svima da kupe proizvod, odličan je, lako dostupan i pristupačan :)

Prednosti

Svw

Mane

Ne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 