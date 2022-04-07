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  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura
  • Brza i ravnomjerna frizura

2+1 produljeno jamstvo

Obustavljeno

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3525/15

4.5
| (715) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brza i ravnomjerna frizura
Philipsov Hair Clipper 3000 omogućuje vam brzo i ravnomjerno šišanje. Uređaj ima 13 postavki duljine te tehnologije Trim-and-Flow i DualCut, tako da vam omogućuje brzo postizanje ujednačenog rezultata.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Brže šišanje bez začepljenja

Brza i ravnomjerna frizura

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre

  • 13 postavki duljine

  • 45 min bežične uporabe / 8 h punjenja

Osigurajte duže trajanje baterije uz optimizirani dizajn koji pruža DuraPower

Osigurajte duže trajanje baterije uz optimizirani dizajn koji pruža DuraPower

Uređaj na koji se uvijek možete osloniti za odličan izgled. Tehnologija DuraPower štiti motor i bateriju od prekomjernog rada, učinkovito produžujući vijek trajanja aparata za šišanje.

Lako prilagodite duljinu kose od 0,5 mm do 23 mm

Lako prilagodite duljinu kose od 0,5 mm do 23 mm

Lako precizno prilagodite duljinu kose. Birajte između 12 postavki između 1 mm i 23 mm u povećanjima od 2 mm. Ako želite kraće podrezivanje, jednostavno odvojite češalj za precizno rezanje od 0,5 mm.

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre, podmazivanje nije potrebno

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre, podmazivanje nije potrebno

Izgledati dobro nikada nije bilo lakše. Naši aparati za brijanje mogu se pohvaliti oštricama koje se same oštre i nevjerojatno dugo traju, osiguravajući precizno dotjerivanje od prvog dana do pet godina i više.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

715

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odlicno sisa

Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

24/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nadprosječan proizvod

Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.

Prednosti

Dizajn, funkcionalnost, cijena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

02/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlilne značajke

Preporuka svima da kupe proizvod, odličan je, lako dostupan i pristupačan :)

Prednosti

Svw

Mane

Ne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 