2 godine jamstva
Obustavljeno
Oštrice od nehrđajućeg čelika
13 postavki duljine
75 min bežične uporabe/8 h punjenja
Aparat za šišanje tvrtke Philips s novim inovativnim češljem dizajniran je kako bi se spriječilo zapetljavanje kose pa kosu možete ošišati od početka do kraja bez prekida.
Aparat za šišanje serije 3000 tvrtke Philips ima naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Ima dvostruke oštrice, a dizajniran je da ostane oštar kao prvog dana.
Čelične oštrice koje se same oštre dizajnirane su da budu nevjerojatno dugotrajne. Čak i nakon 5 godina režu istom preciznošću kao prvog dana.
4.7
od 5
102
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Luka10
13/04/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlican
Imali smo sisac koji je bio proizveden prije ovog i bio je odlican, međutim pukao je nastavak i nije se mogao naruciti naknadno. Nakon toga smo kupili ovaj i malo je reci da je odlican. Imam dvojicu sinova i sama ih sisam, ne cupa ih, ne smeta im i cak im je postalo zabavno sisanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Mikic
23/09/2021
Hrvatska
Provjereni kupac
Proizvod lagan za uporabu
Brzo punjenje, lagano se izabire dubina sisanja, lagano se drzi u ruci, vrlo bitno ne cupa kosu
Prednosti
Ne cupa kod sisanja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Family man
11/05/2021
Hrvatska
Provjereni kupac
Jako sam zadovoljan proizvodom i preporučam ga svi
Jako sam zadovoljan i zato dajem ocjenu 5 zvjezdica
Prednosti
Dizajn,kvaliteta i funkcionalnost
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
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