2 godine jamstva
Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre
13 postavki duljine
Korištenje s kabelom
Kabel za napajanje duljine 1,8 m pruža konstantno napajanje.
Lako precizno prilagodite duljinu kose. Birajte između 12 postavki između 1 mm i 23 mm u povećanjima od 2 mm. Ako želite manje podrezivanje, jednostavno odvojite češalj za precizno rezanje od 0,5 mm.
Izgledati dobro nikada nije bilo lakše. Naši aparati za brijanje mogu se pohvaliti oštricama koje se same oštre i nevjerojatno dugo traju, osiguravajući precizno dotjerivanje od prvog dana do pet godina i više.
4.5
od 5
715
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Celavac007
07/04/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlicno sisa
Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Ado_Sa
24/09/2021
Hrvatska
Nadprosječan proizvod
Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.
Prednosti
Dizajn, funkcionalnost, cijena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Šiša2021
02/04/2021
Hrvatska
Odlilne značajke
Preporuka svima da kupe proizvod, odličan je, lako dostupan i pristupačan :)
Prednosti
Svw
Mane
Ne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
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