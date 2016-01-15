2 godine jamstva
Obustavljeno
Oštrice od nehrđajućeg čelika
13 postavki duljine
60 min bežične uporabe/8 h punjenja
Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim aparatima za šišanje tvrtke Philips.*
Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.
Prilagodljivi češalj ima 12 postavki duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 2 mm, omogućavajući jednostavan odabir i zaključavanje željene postavke duljine. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.
4.7
od 5
131
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
dugokosi
15/01/2016
Hrvatska
Provjereni kupac
karakteristike su odlične
proizvod je lijepo dizajniran, dobro leži u ruci, dobar izbor dužine reza, i dugo drži baterija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje
Raider
16/06/2017
Slovenija
Provjereni kupac
Dober
Moti me edino razporeditev elementov v notranjosti škatle.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik
Darevil
19/11/2017
Česká republika
Tento produkt je velmi dobry
Velmi dobry produkt doporucuji zakoupit , spokojenost s nakupem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips