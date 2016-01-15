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  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
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  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
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  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*

Obustavljeno

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3420/15

4.7
| (131) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 napravljen je da traje i dizajniran za pružanje odličnih radnih značajki. Inovativni element za šišanje, oštrice od nehrđajućeg čelika i prilagodljivi češalj dizajnirani su za brzo i oštro šišanje, svaki put.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

s tehnologijom DualCut za brže, oštrije šišanje

APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 13 postavki duljine

  • 60 min bežične uporabe/8 h punjenja

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim aparatima za šišanje tvrtke Philips.*

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.

Jednostavan odabir i zaključavanje 13 postavki duljine - 0,5 do 23 mm

Jednostavan odabir i zaključavanje 13 postavki duljine - 0,5 do 23 mm

Prilagodljivi češalj ima 12 postavki duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 2 mm, omogućavajući jednostavan odabir i zaključavanje željene postavke duljine. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

131

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

karakteristike su odlične

proizvod je lijepo dizajniran, dobro leži u ruci, dobar izbor dužine reza, i dugo drži baterija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Aparat za šišanje

16/06/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Dober

Moti me edino razporeditev elementov v notranjosti škatle.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Strižnik

19/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt je velmi dobry

Velmi dobry produkt doporucuji zakoupit , spokojenost s nakupem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3420/15 Zastřihovač vlasů

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 

  1. U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips