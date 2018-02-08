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Obustavljeno

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3410/85

4.6

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Aparat za šišanje serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*

Aparat za šišanje serije 3000 napravljen je da traje i dizajniran kako bi pružio odlične performanse. Inovativni element za šišanje i prilagodljivi češalj dizajnirani su za brzo i precizno šišanje svaki put. U paketu je i trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima te obrva.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svjetski brend broj 1 za električne uređaje za osobno uređivanje1

S dodatnim trimerom za dlačice u nosu i ušima te obrve

Aparat za šišanje serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 13 postavki duljine

  • Korištenje s kabelom

  • Priloženi trimer za dlačice u nosu

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim Philips aparatima za šišanje, uz dodatak čvrstog čeličnog štitnika koji jamči vrhunsku izdržljivost.*

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.

Jednostavan odabir i zaključavanje 13 postavki duljine - 0,5 do 23 mm

Jednostavan odabir i zaključavanje 13 postavki duljine - 0,5 do 23 mm

Prilagodljivi češalj ima 12 postavki duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 2 mm, omogućavajući jednostavan odabir i zaključavanje željene postavke duljine. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/02/2018

Česká republika

Česká republika

První dojmy jsou dobré.

Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt splnil naprosto má očekávání

Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

17/02/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výborný výrobek

Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů

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Upozorenja

  1. Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025. 

  1. U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips

  2. 5-godišnje međunarodno jamstvo – vrijedi samo za HC3410