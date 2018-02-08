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Aparat za šišanje serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
Aparat za šišanje serije 3000 napravljen je da traje i dizajniran kako bi pružio odlične performanse. Inovativni element za šišanje i prilagodljivi češalj dizajnirani su za brzo i precizno šišanje svaki put. U paketu je i trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima te obrva.
Oštrice od nehrđajućeg čelika
13 postavki duljine
Korištenje s kabelom
Priloženi trimer za dlačice u nosu
Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim Philips aparatima za šišanje, uz dodatak čvrstog čeličnog štitnika koji jamči vrhunsku izdržljivost.*
Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.
Prilagodljivi češalj ima 12 postavki duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 2 mm, omogućavajući jednostavan odabir i zaključavanje željene postavke duljine. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.
4.6
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bubák
08/02/2018
Česká republika
První dojmy jsou dobré.
Stříhá dobře, čistí se dobře. Mám ho velice krátce, takže jde jen o první dojem. Je fajn, že ostří se nemusí mazat. Levný, jednoduchý strojek, naprosto stačí a vyhovuje, to byl i cíl koupě - prostě potřebuji ostříhat a tohle zatím dobře a pohodlně stříhá. Tečka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
kak7
17/12/2017
Česká republika
Tento produkt splnil naprosto má očekávání
Tento produkt splnil naprosto má očekávání. Za tun cenu prostě super. Jasná kvalita Philips se ukázala.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
palko
17/02/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Výborný výrobek
Jsem s tímto výrobkem opravdu spokojen,jen by mohl mít ještě nástavec na stříhání vousů.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3410/85 Zastřihovač vlasů
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips
5-godišnje međunarodno jamstvo – vrijedi samo za HC3410