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Obustavljeno

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3400/15

4.2

| (161) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod

APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*

APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 napravljen je da traje i dizajniran za pružanje odličnih radnih značajki. Inovativni element za šišanje, oštrice od nehrđajućeg čelika i prilagodljivi češalj dizajnirani su za brzo i oštro šišanje, svaki put.

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Svjetski brend broj 1 za električne uređaje za osobno uređivanje1

s tehnologijom DualCut za brže, oštrije šišanje

APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 13 postavki duljine

  • Korištenje s kabelom

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim aparatima za šišanje tvrtke Philips.*

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.

Jednostavan odabir i zaključavanje 13 postavki duljine - 0,5 do 23 mm

Jednostavan odabir i zaključavanje 13 postavki duljine - 0,5 do 23 mm

Prilagodljivi češalj ima 12 postavki duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 2 mm, omogućavajući jednostavan odabir i zaključavanje željene postavke duljine. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

161

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

12/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod

Dakle, uređaj kupljen prije cca. 2 mj, jako zadovoljan s njime, lagano za uporabu, ukratko, oduševljen!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

vynikající

Mám doma delší dobu a neměnila bych,vyzkoušela jsem několik značek ale tenhle nemá konkurenci .Za mě určitě 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

29/12/2017

Česká republika

Česká republika

Velmi výhodné nastavování výšky vlasů.

U starého výrobku jsem musel měnit nástavce na výšku vlasů. Toto plynulé nastavování nemá chybu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů

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Upozorenja

  1. Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025. 

  1. U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips