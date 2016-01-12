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APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 – podrezuje dvostruko brže*
APARAT ZA ŠIŠANJE serije 3000 napravljen je da traje i dizajniran za pružanje odličnih radnih značajki. Inovativni element za šišanje, oštrice od nehrđajućeg čelika i prilagodljivi češalj dizajnirani su za brzo i oštro šišanje, svaki put.
Oštrice od nehrđajućeg čelika
13 postavki duljine
Korištenje s kabelom
Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim aparatima za šišanje tvrtke Philips.*
Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.
Prilagodljivi češalj ima 12 postavki duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 2 mm, omogućavajući jednostavan odabir i zaključavanje željene postavke duljine. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.
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4.2
od 5
161
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Yeezus17
12/01/2016
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod
Dakle, uređaj kupljen prije cca. 2 mj, jako zadovoljan s njime, lagano za uporabu, ukratko, oduševljen!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje
sluně
27/02/2019
Česká republika
vynikající
Mám doma delší dobu a neměnila bych,vyzkoušela jsem několik značek ale tenhle nemá konkurenci .Za mě určitě 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
UWE21
29/12/2017
Česká republika
Velmi výhodné nastavování výšky vlasů.
U starého výrobku jsem musel měnit nástavce na výšku vlasů. Toto plynulé nastavování nemá chybu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Zastřihovač vlasů
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips